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Воронежская область
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584324654.html
Воронежская область выделит дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Воронежская область выделит дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Дополнительные средства на борьбу с пандемией коронавируса выделят из регионального бюджета Воронежской области, сообщила в четверг областная дума. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:55
2020-11-12T19:08
воронежская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир нетесов
здоровье - общество
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Дополнительные средства на борьбу с пандемией коронавируса выделят из регионального бюджета Воронежской области, сообщила в четверг областная дума.Депутаты регионального парламента согласовали очередные изменения в бюджете региона в ходе четвертого заседания, которое провел 12 ноября председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. В частности, значительная часть средств будет распределена на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе - стимулирующие надбавки медикам и социальные выплаты безработным гражданам.Всего доходы бюджет региона в 2020 году в целом увеличиваются более чем на 4,6 миллиарда рублей, то есть на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета.По его словам, также более 204 миллионов рублей из резервного фонда правительства страны выделено соцработникам, оказывающим услуги гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.Кроме того, около 321,5 миллиона рублей будет направлено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, входящих в систему обязательного медицинского страхования, в условиях распространения коронавируса.За счет экономии и перераспределения резервных средств областного бюджета почти 859 миллионов рублей будет направлено департаменту здравоохранения региона на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19, в том числе - организацию коечного фонда медучреждений (еще 40 миллионов рублей изыскано на эти цели внутри самого департамента). Почти 94,5 миллиона рублей областных средств перераспределено на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в мероприятиях по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, и около 60 миллионов рублей - на лекарственное обеспечение. Департаменту социальной защиты Воронежской области также будет направлено более 291 миллиона рублей на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и связанные с этим стимулирующие выплаты.Почти 178 миллионов рублей получит департамент строительной политики области на обеспечение учреждений здравоохранения системой центрального снабжения медицинскими газами.Кроме того, перераспределение позволит департаменту образования, науки и молодежной политики направить около 80,8 миллиона рублей для обеспечения школ региона оборудованием для обеззараживания воздуха.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/shkola-1583272431.html
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584210037.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир нетесов, здоровье - общество, воронежская областная дума, воронежская область, общество

Воронежская область выделит дополнительные средства на борьбу с COVID-19

16:55 12.11.2020 (обновлено: 19:08 12.11.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службы Воронежской ОБлдумыЗаседание депутатов Воронежской областной думы
Заседание депутатов Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото предоставлено пресс-службы Воронежской ОБлдумы
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Дополнительные средства на борьбу с пандемией коронавируса выделят из регионального бюджета Воронежской области, сообщила в четверг областная дума.
Депутаты регионального парламента согласовали очередные изменения в бюджете региона в ходе четвертого заседания, которое провел 12 ноября председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. В частности, значительная часть средств будет распределена на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе - стимулирующие надбавки медикам и социальные выплаты безработным гражданам.
Всего доходы бюджет региона в 2020 году в целом увеличиваются более чем на 4,6 миллиарда рублей, то есть на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

"Более чем на 1 миллиард рублей увеличивается дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в связи с пандемией – государство частично компенсирует снижение налоговых доходов области. Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам увеличивается почти на 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, в регион направляются межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства РФ в сумме около 3 миллиардов рублей. Более миллиарда из них направят на выплаты стимулирующего характера и компенсации медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом", - пояснил Нетёсов.

По его словам, также более 204 миллионов рублей из резервного фонда правительства страны выделено соцработникам, оказывающим услуги гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
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Кроме того, около 321,5 миллиона рублей будет направлено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, входящих в систему обязательного медицинского страхования, в условиях распространения коронавируса.
За счет экономии и перераспределения резервных средств областного бюджета почти 859 миллионов рублей будет направлено департаменту здравоохранения региона на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19, в том числе - организацию коечного фонда медучреждений (еще 40 миллионов рублей изыскано на эти цели внутри самого департамента). Почти 94,5 миллиона рублей областных средств перераспределено на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в мероприятиях по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, и около 60 миллионов рублей - на лекарственное обеспечение. Департаменту социальной защиты Воронежской области также будет направлено более 291 миллиона рублей на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и связанные с этим стимулирующие выплаты.
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Почти 178 миллионов рублей получит департамент строительной политики области на обеспечение учреждений здравоохранения системой центрального снабжения медицинскими газами.
Кроме того, перераспределение позволит департаменту образования, науки и молодежной политики направить около 80,8 миллиона рублей для обеспечения школ региона оборудованием для обеззараживания воздуха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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