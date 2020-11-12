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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584318948.html
В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 144 тысяч новых случаев, сообщает... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:30
2020-11-12T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 144 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.В ночь на четверг о рекордном показателе сообщала газета Washington Post. По данным издания, в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 140 тысяч за день.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 144 133 случая заражения, скончались еще 1 893 человека.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 404 354 случая заражения коронавирусом, скончались более 241 тысячи человек. Выздоровели более 3,9 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,2 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

16:30 12.11.2020 (обновлено: 16:36 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 144 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
В ночь на четверг о рекордном показателе сообщала газета Washington Post. По данным издания, в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 140 тысяч за день.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 144 133 случая заражения, скончались еще 1 893 человека.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 404 354 случая заражения коронавирусом, скончались более 241 тысячи человек. Выздоровели более 3,9 миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,2 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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