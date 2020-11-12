https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584318948.html
В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 144 тысяч новых случаев, сообщает... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:30
2020-11-12T16:30
2020-11-12T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d42827cabed99f3fe520034230e6d271.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 144 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.В ночь на четверг о рекордном показателе сообщала газета Washington Post. По данным издания, в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 140 тысяч за день.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 144 133 случая заражения, скончались еще 1 893 человека.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 404 354 случая заражения коронавирусом, скончались более 241 тысячи человек. Выздоровели более 3,9 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,2 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2b16a4cf66ba1835dd0c83b87a0bb1bb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом в США
за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 144 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
В ночь на четверг о рекордном показателе сообщала газета Washington Post. По данным издания, в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 140 тысяч за день.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 144 133 случая заражения, скончались еще 1 893 человека.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 404 354 случая заражения коронавирусом, скончались более 241 тысячи человек. Выздоровели более 3,9 миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,2 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.