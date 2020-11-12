https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584302099.html

В Мурманской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

В Мурманской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Власти Мурманской области приняли решение продлить самоизоляцию для жителей старшего поколения до 26 ноября, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:30

2020-11-12T15:30

2020-11-12T15:30

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение продлить самоизоляцию для жителей старшего поколения до 26 ноября, сообщил оперштаб региона.Отмечается, что решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона.Всего с начала пандемии в Мурманской области коронавирусом заразились более 22,5 тысячи человек, среднесуточный прирост составляет около 240-250 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584276221.html

мурманская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мурманская область, общество