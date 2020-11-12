В Мурманской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРаспределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение продлить самоизоляцию для жителей старшего поколения до 26 ноября, сообщил оперштаб региона.
"Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 26 ноября. На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона.
Всего с начала пандемии в Мурманской области коронавирусом заразились более 22,5 тысячи человек, среднесуточный прирост составляет около 240-250 человек.
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