https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584297988.html

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса

Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1098, это новый рекорд, сообщила в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:03

2020-11-12T15:03

2020-11-12T15:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1098, это новый рекорд, сообщила в четверг пресс-служба минздрава страны.В последние дни суточный прирост случаев COVID-19 в Белоруссии обновляет рекорды. Накануне также был побит максимум, когда суточный прирост случаев COVID-19 составил 1057. По данным на среду, в республике число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 109 357, сообщалось о 1022 умерших пациентах."Зарегистрированы 110 455 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 780 552 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1027 пациентов (пятеро за сутки – ред.) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, "в Беларуси на 12 ноября выздоровели и выписаны 92 843 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Между тем власти отдельных регионов и городов приняли решения о введении обязательного масочного режима. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/bessimptomno-1584200751.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, белоруссия, в мире