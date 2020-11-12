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https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584233508.html
В Москве за сутки госпитализировали 1426 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1426 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:48
2020-11-12T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что 15,3% среди заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% – от 46 до 65 лет, еще 9% - от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1426 человек с COVID-19

10:48 12.11.2020 (обновлено: 10:49 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 5997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1426 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 371 человек", - говорится в сообщении.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Отмечается, что 15,3% среди заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% – от 46 до 65 лет, еще 9% - от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
 
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