https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232169.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:43
2020-11-12T10:43
2020-11-12T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика ингушетия
московская область (подмосковье)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика - 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край - 0,8%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584228888.html
республика ингушетия
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, республика ингушетия, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество