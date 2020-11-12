https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232169.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:43

2020-11-12T10:43

2020-11-12T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

республика ингушетия

московская область (подмосковье)

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика - 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край - 0,8%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584228888.html

республика ингушетия

московская область (подмосковье)

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, республика ингушетия, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество