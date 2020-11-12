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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232169.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:43
2020-11-12T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика ингушетия
московская область (подмосковье)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика - 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край - 0,8%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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республика ингушетия
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, республика ингушетия, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

10:43 12.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Дагестане, он составляет 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика - 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край - 0,8%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник берет мазок из носа для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 10:28Распространение нового коронавируса
В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика ИнгушетияМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайОбщество
 
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