https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584231787.html

В Москве выявили 5997 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5997 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве - 5997, Санкт-Петербурге - 1667, Подмосковье - 729, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:42

2020-11-12T10:42

2020-11-12T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве - 5997, Санкт-Петербурге - 1667, Подмосковье - 729, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 30, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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