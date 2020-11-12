https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584231787.html
В Москве выявили 5997 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5997 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве - 5997, Санкт-Петербурге - 1667, Подмосковье - 729, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:42
2020-11-12T10:42
2020-11-12T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве - 5997, Санкт-Петербурге - 1667, Подмосковье - 729, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 30, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество