https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584218814.html
В Москве 3959 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 3959 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 354 тысячи, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:09
2020-11-12T09:09
2020-11-12T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 354 тысячи, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3959 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705", - сообщила вице-мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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