https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584204894.html
СМИ: на учениях НАТО в Литве выявили заболевших COVID-19
СМИ: на учениях НАТО в Литве выявили заболевших COVID-19
Заболевших коронавирусной инфекцией выявили среди военных на учениях НАТО "Железный волк 2020 II" в Литве, сообщило издание "15 минут". РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:07
2020-11-12T02:07
2020-11-12T02:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нато
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 12 ноя - РИА Новости. Заболевших коронавирусной инфекцией выявили среди военных на учениях НАТО "Железный волк 2020 II" в Литве, сообщило издание "15 минут"."Военные признали, что среди участников учений были выявлены отдельные случаи заболевания, но отказываются назвать конкретные цифры", - говорится в статье.По информации газеты, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны ВС Литвы капитан Андрюс Дилда заявил, что "учения, определенно, не являются рассадником коронавируса".Капитан Дилда отметил, что конкретные цифры по коронавирусу публиковаться не будут, они включены в общую государственную статистику."Конечно, нет больших очагов, чтобы заразились десятки или сотни человек в каких-то воинских частях, не только на учениях, но и во всей армии. Многие случаи заражения – от членов семьи, родственников или где-то в городе ", - пояснил Дилда.
литва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нато, литва, в мире
ВИЛЬНЮС, 12 ноя - РИА Новости.
Заболевших коронавирусной инфекцией
выявили среди военных на учениях НАТО
"Железный волк 2020 II" в Литве
, сообщило издание "15 минут
".
"Военные признали, что среди участников учений были выявлены отдельные случаи заболевания, но отказываются назвать конкретные цифры", - говорится в статье.
По информации газеты, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны ВС Литвы капитан Андрюс Дилда заявил, что "учения, определенно, не являются рассадником коронавируса".
"Во время учений у солдат появляются различные симптомы простуды, они автоматически проходят проверку на возможность заболевания COVID-19. Есть несколько случаев, когда у солдат, участвующих в учении, диагностировано заболевание, но армия готова бороться с такими случаями", - приводит газета слова военного.
Капитан Дилда отметил, что конкретные цифры по коронавирусу публиковаться не будут, они включены в общую государственную статистику.
"Конечно, нет больших очагов, чтобы заразились десятки или сотни человек в каких-то воинских частях, не только на учениях, но и во всей армии. Многие случаи заражения – от членов семьи, родственников или где-то в городе ", - пояснил Дилда.