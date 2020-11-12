https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584204894.html

СМИ: на учениях НАТО в Литве выявили заболевших COVID-19

СМИ: на учениях НАТО в Литве выявили заболевших COVID-19

Заболевших коронавирусной инфекцией выявили среди военных на учениях НАТО "Железный волк 2020 II" в Литве, сообщило издание "15 минут". РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:07

2020-11-12T02:07

2020-11-12T02:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

нато

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 12 ноя - РИА Новости. Заболевших коронавирусной инфекцией выявили среди военных на учениях НАТО "Железный волк 2020 II" в Литве, сообщило издание "15 минут"."Военные признали, что среди участников учений были выявлены отдельные случаи заболевания, но отказываются назвать конкретные цифры", - говорится в статье.По информации газеты, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны ВС Литвы капитан Андрюс Дилда заявил, что "учения, определенно, не являются рассадником коронавируса".Капитан Дилда отметил, что конкретные цифры по коронавирусу публиковаться не будут, они включены в общую государственную статистику."Конечно, нет больших очагов, чтобы заразились десятки или сотни человек в каких-то воинских частях, не только на учениях, но и во всей армии. Многие случаи заражения – от членов семьи, родственников или где-то в городе ", - пояснил Дилда.

литва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нато, литва, в мире