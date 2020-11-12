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СМИ: на учениях НАТО в Литве выявили заболевших COVID-19
СМИ: на учениях НАТО в Литве выявили заболевших COVID-19
Заболевших коронавирусной инфекцией выявили среди военных на учениях НАТО "Железный волк 2020 II" в Литве, сообщило издание "15 минут". РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:07
2020-11-12T02:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нато
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в мире
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ВИЛЬНЮС, 12 ноя - РИА Новости. Заболевших коронавирусной инфекцией выявили среди военных на учениях НАТО "Железный волк 2020 II" в Литве, сообщило издание "15 минут"."Военные признали, что среди участников учений были выявлены отдельные случаи заболевания, но отказываются назвать конкретные цифры", - говорится в статье.По информации газеты, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны ВС Литвы капитан Андрюс Дилда заявил, что "учения, определенно, не являются рассадником коронавируса".Капитан Дилда отметил, что конкретные цифры по коронавирусу публиковаться не будут, они включены в общую государственную статистику."Конечно, нет больших очагов, чтобы заразились десятки или сотни человек в каких-то воинских частях, не только на учениях, но и во всей армии. Многие случаи заражения – от членов семьи, родственников или где-то в городе ", - пояснил Дилда.
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коронавирус covid-19, нато, литва, в мире

СМИ: на учениях НАТО в Литве выявили заболевших COVID-19

02:07 12.11.2020 (обновлено: 02:08 12.11.2020)
 
© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
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ВИЛЬНЮС, 12 ноя - РИА Новости. Заболевших коронавирусной инфекцией выявили среди военных на учениях НАТО "Железный волк 2020 II" в Литве, сообщило издание "15 минут".
"Военные признали, что среди участников учений были выявлены отдельные случаи заболевания, но отказываются назвать конкретные цифры", - говорится в статье.
По информации газеты, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны ВС Литвы капитан Андрюс Дилда заявил, что "учения, определенно, не являются рассадником коронавируса".
"Во время учений у солдат появляются различные симптомы простуды, они автоматически проходят проверку на возможность заболевания COVID-19. Есть несколько случаев, когда у солдат, участвующих в учении, диагностировано заболевание, но армия готова бороться с такими случаями", - приводит газета слова военного.
Капитан Дилда отметил, что конкретные цифры по коронавирусу публиковаться не будут, они включены в общую государственную статистику.
"Конечно, нет больших очагов, чтобы заразились десятки или сотни человек в каких-то воинских частях, не только на учениях, но и во всей армии. Многие случаи заражения – от членов семьи, родственников или где-то в городе ", - пояснил Дилда.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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