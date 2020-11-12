https://ria.ru/20201112/klimat-1584351732.html

Ученые заявили, что климат не спасет даже полное прекращение выбросов

Ученые заявили, что климат не спасет даже полное прекращение выбросов

Норвежские ученые построили прогнозную климатическую модель, в которой рассмотрели различные сценарии сокращения антропогенных выбросов парниковых газов... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:00

2020-11-12T19:00

2020-11-12T19:00

риа наука

климат

земля - риа наука

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152893/09/1528930902_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_dfc447de8b197ff5ebd38a52ac1adaea.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Норвежские ученые построили прогнозную климатическую модель, в которой рассмотрели различные сценарии сокращения антропогенных выбросов парниковых газов. Результаты показали, что даже если выбросы сократить до нуля, рост температур будет продолжаться еще минимум сто лет. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.Исследователи из Норвежской бизнес-школы в Осло Йорген Рандерс (Jorgen Randers) и Ульрих Голуке (Ulrich Goluke) разработали собственную модель климатических изменений, охватывающую период с 1850 года до наших дней, и на основе результатов моделирования сделали прогноз изменения глобальных температур и повышения уровня моря до 2500 года.Результаты моделирования показывают, что если антропогенные выбросы парниковых газов достигнут пика в 2030-х годах и упадут до нуля к 2100 году — а это самый благоприятный сценарий, — глобальные температуры к 2500 году все равно будут на три градуса больше, а уровень моря на два с половиной метра выше, чем в 1850 году.Если же выбросы парниковых газов сократить до нуля прямо сейчас, глобальные температуры будут продолжать расти еще примерно в течение ста лет из-за инерционности глобальной климатической системы и самоподдерживающегося таяния арктических льдов и вечной мерзлоты. По мнению авторов, существуют три важных природных причины, которые не позволят быстро переломить тенденцию глобального потепления: 1) снижение земного альбедо из-за сокращения площади льдов; 2) увеличение содержания водяного пара в атмосфере, связанное с ростом температур; 3) рост содержания парниковых газов в атмосфере в связи с эмиссией углерода при деградации вечной мерзлоты. Все три процесса обладают петлей положительной обратной связи, а это значит, что их легче запустить, чем остановить. Исследователи считают, что старт этим процессам был дан в 1950-х годах, когда начался индустриальный этап развития человечества, а в 1960-1970-х годах уже была пройдена "точка невозврата".Чтобы предотвратить повышения температуры и уровня моря сейчас, нужно не просто полностью прекратить все выбросы, но и еще ежегодно улавливать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом его утилизировать или хранить, считают ученые.Авторы признают, что их построения значительно проще тех климатических моделей, на результаты которых ориентируется в своих прогнозах Межправительственная группа экспертов по изменению климата — международная организация, созданная для оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами. Но в ней учтены все основные факторы, влияющие на климат и, что самое главное, механизмы обратной связи между ними. Поэтому, исследователи призывают изучить результаты более внимательно и при необходимости проверить их на альтернативных моделях. Ученые предостерегают от неправильного толкования выводов, подчеркивая, что они не призывают к бездействию, а наоборот, указывают на то, что ситуация, по-видимому, намного серьезнее, чем считалось до сих пор. Климатические изменения уже дают о себе знать в виде засух, ураганов и пожаров, охватывающих большинство районов мира. И если ничего не предпринимать, ситуация будет с каждым годом только ухудшаться.

https://ria.ru/20201111/antarktida-1584158371.html

https://ria.ru/20201102/klimat-1582630990.html

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, земля - риа наука, норвегия