Секреты счастья в холодной стране: подойдет ли россиянам хюгге и лагом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. На улице пасмурно и уже довольно холодно, синоптики пока не обещают солнца, а коронавирус набирает обороты — самое время для хандры. Но, например, скандинавы научились быть счастливыми даже в унылую и ненастную пору. "Хюгге" — труднопереводимое понятие из Дании — теперь знают во всем мире. О комфорте в странах с суровым климатом и высокими налогами — в материале РИА Новости.Восемь правил счастьяСейчас из-за пандемии так просто не возьмешь и не улетишь погреться на солнышке. И, возможно, хюгге — максимально эффективный способ избежать уныния. Ведь его цель — научиться быть счастливым в повседневности.Слово "хюгге" произошло от норвежского "благополучие, благосостояние". Но само понятие шире, оно охватывает и атмосферу, и ощущения. Майк Викинг, основатель и руководитель датского Института исследования счастья, в книге "Hygge. Секрет датского счастья" сформулировал восемь способов привнести хюгге в жизнь:Уют по-исландскиАналоги хюгге есть и в других северных странах. Анастасия Додонова замужем за исландцем. Она рассказывает, что в середине ноября там начинают украшать дом всевозможными гирляндами из лампочек. Жители многоквартирных зданий иногда даже собирают деньги, чтобы купить одинаковую подсветку для всех балконов.Причем, по ее словам, огоньками и электрическими лампадками исландцы украшают даже могилы близких, чем приводят в изумление иностранных туристов. "Здесь верят, что в Рождество уютно должно быть не только живым, но и ушедшим", — объясняет Анастасия.А в декабре у местных хозяек начинается сезон выпечки. "Правильные" исландские мамы и бабушки изобретают собственные рецепты и участвуют в конкурсе на лучшее печенье (smákökkur) года.Еще один исландский способ стать счастливым зимой — окунуться в горячие источники. Практически в любой, даже самой маленькой деревушке есть открытый бассейн. Там принято расслабляться и неспешно беседовать с соседями.Шведское счастье В этой стране практикуют лагом — философию умеренности, золотой середины. Ее принцип: ровно столько, сколько нужно, без излишеств. Термин зародился еще во времена викингов, которые пили из одного рога, ели из одного котла, и должно было хватить на всех.Кстати, и шведский стол тут в тему: взять ровно столько, сколько хочется съесть, не оставив потом на тарелке.Из принципов лагом на первом месте — умеренность, предпочтение качества количеству, забота об окружающих и бережное отношение к природе: Reduce — Reuse — Recycle — "Сокращай, используй повторно, перерабатывай"."Все может быть лагом, — пишет Хайди Ванденбуше, автор путеводителя по Швеции. — Ваш дом, например. Это то, как вы живете, как себя чувствуете... Если остановитесь и подумаете, поймете концепцию".Правда, по ее словам, некоторые, особенно молодежь, воспринимают эту философию скорее негативно — считают, что она ограничивает. "Но именно такой подход делает шведов одними из самых счастливых людей в мире, — утверждает Хайди. — Они не относятся к себе как к центру вселенной, они социально сознательны и очень заботятся об окружающей среде". Мамины пирожки и бабушкин свитерПо ее словам, уют — это настроение и атмосфера, которые нельзя разложить на чек-листы и рецепты. Но есть несколько общих черт ощущения счастья: безопасная среда, любимые люди, удобная одежда, вкусная еда и напитки.В российской культуре, предполагает она, уют могут создать мамины пирожки, связанный бабушкой теплый свитер, вечера в кругу семьи. И все это для нас не экзотика.Она советует, например, обратить внимание на домашнюю еду, приготовленную с любовью, минимализм в интерьере, а также спокойные оттенки, теплое освещение и природные материалы. В одежде — отдать предпочтение натуральным тканям. В образе жизни — баловать себя, следовать истинным интересам и ценностям, общаться с близкими и создавать для них комфорт, радоваться простым вещам.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. На улице пасмурно и уже довольно холодно, синоптики пока не обещают солнца, а коронавирус набирает обороты — самое время для хандры. Но, например, скандинавы научились быть счастливыми даже в унылую и ненастную пору. "Хюгге" — труднопереводимое понятие из Дании — теперь знают во всем мире. О комфорте в странах с суровым климатом и высокими налогами — в материале РИА Новости.
Восемь правил счастья
Сейчас из-за пандемии так просто не возьмешь и не улетишь погреться на солнышке. И, возможно, хюгге — максимально эффективный способ избежать уныния. Ведь его цель — научиться быть счастливым в повседневности.
Слово "хюгге" произошло от норвежского "благополучие, благосостояние". Но само понятие шире, оно охватывает и атмосферу, и ощущения.
Майк Викинг, основатель и руководитель датского Института исследования счастья, в книге "Hygge. Секрет датского счастья" сформулировал восемь способов привнести хюгге в жизнь:
Аналоги хюгге есть и в других северных странах. Анастасия Додонова замужем за исландцем. Она рассказывает, что в середине ноября там начинают украшать дом всевозможными гирляндами из лампочек. Жители многоквартирных зданий иногда даже собирают деньги, чтобы купить одинаковую подсветку для всех балконов.
"Сейчас из-за коронавируса горожане в Рейкьявике обращаются через фейсбук к соседям по районам: "Давайте создадим рождественское настроение пораньше. В это трудное время так хочется праздника!" — говорит Анастасия.
Причем, по ее словам, огоньками и электрическими лампадками исландцы украшают даже могилы близких, чем приводят в изумление иностранных туристов. "Здесь верят, что в Рождество уютно должно быть не только живым, но и ушедшим", — объясняет Анастасия.
А в декабре у местных хозяек начинается сезон выпечки. "Правильные" исландские мамы и бабушки изобретают собственные рецепты и участвуют в конкурсе на лучшее печенье (smákökkur) года.
Еще один исландский способ стать счастливым зимой — окунуться в горячие источники. Практически в любой, даже самой маленькой деревушке есть открытый бассейн. Там принято расслабляться и неспешно беседовать с соседями.
Шведское счастье
В этой стране практикуют лагом — философию умеренности, золотой середины. Ее принцип: ровно столько, сколько нужно, без излишеств. Термин зародился еще во времена викингов, которые пили из одного рога, ели из одного котла, и должно было хватить на всех.
Кстати, и шведский стол тут в тему: взять ровно столько, сколько хочется съесть, не оставив потом на тарелке.
Из принципов лагом на первом месте — умеренность, предпочтение качества количеству, забота об окружающих и бережное отношение к природе: Reduce — Reuse — Recycle — "Сокращай, используй повторно, перерабатывай".
"Все может быть лагом, — пишет Хайди Ванденбуше, автор путеводителя по Швеции. — Ваш дом, например. Это то, как вы живете, как себя чувствуете... Если остановитесь и подумаете, поймете концепцию".
Правда, по ее словам, некоторые, особенно молодежь, воспринимают эту философию скорее негативно — считают, что она ограничивает. "Но именно такой подход делает шведов одними из самых счастливых людей в мире, — утверждает Хайди. — Они не относятся к себе как к центру вселенной, они социально сознательны и очень заботятся об окружающей среде".
Мамины пирожки и бабушкин свитер
"Ключ к нордическому благополучию — не только в хюгге, — полагает психолог-психотерапевт, эксперт по межкультурной коммуникации Лиза Майер-Мараховска. — Оно, конечно, играет важную роль в благополучии Скандинавских стран. И неважно, что его значение несколько преувеличено компаниями, которые извлекают выгоду из этого повального увлечения — продают свечи, кухонную утварь и шерстяные носки".
По ее словам, уют — это настроение и атмосфера, которые нельзя разложить на чек-листы и рецепты. Но есть несколько общих черт ощущения счастья: безопасная среда, любимые люди, удобная одежда, вкусная еда и напитки.
В российской культуре, предполагает она, уют могут создать мамины пирожки, связанный бабушкой теплый свитер, вечера в кругу семьи. И все это для нас не экзотика.
"Главный принцип — расслабление и наслаждение жизнью за счет построения ресурсного пространства снаружи и внутри себя", — отмечает психолог Елена Кольт.
Она советует, например, обратить внимание на домашнюю еду, приготовленную с любовью, минимализм в интерьере, а также спокойные оттенки, теплое освещение и природные материалы. В одежде — отдать предпочтение натуральным тканям. В образе жизни — баловать себя, следовать истинным интересам и ценностям, общаться с близкими и создавать для них комфорт, радоваться простым вещам.
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