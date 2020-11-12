https://ria.ru/20201112/khyugge-1584145322.html

Секреты счастья в холодной стране: подойдет ли россиянам хюгге и лагом

Секреты счастья в холодной стране: подойдет ли россиянам хюгге и лагом

На улице пасмурно и уже довольно холодно, синоптики пока не обещают солнца, а коронавирус набирает обороты — самое время для хандры. Но, например, скандинавы... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:17

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. На улице пасмурно и уже довольно холодно, синоптики пока не обещают солнца, а коронавирус набирает обороты — самое время для хандры. Но, например, скандинавы научились быть счастливыми даже в унылую и ненастную пору. "Хюгге" — труднопереводимое понятие из Дании — теперь знают во всем мире. О комфорте в странах с суровым климатом и высокими налогами — в материале РИА Новости.Восемь правил счастьяСейчас из-за пандемии так просто не возьмешь и не улетишь погреться на солнышке. И, возможно, хюгге — максимально эффективный способ избежать уныния. Ведь его цель — научиться быть счастливым в повседневности.Слово "хюгге" произошло от норвежского "благополучие, благосостояние". Но само понятие шире, оно охватывает и атмосферу, и ощущения. Майк Викинг, основатель и руководитель датского Института исследования счастья, в книге "Hygge. Секрет датского счастья" сформулировал восемь способов привнести хюгге в жизнь:Уют по-исландскиАналоги хюгге есть и в других северных странах. Анастасия Додонова замужем за исландцем. Она рассказывает, что в середине ноября там начинают украшать дом всевозможными гирляндами из лампочек. Жители многоквартирных зданий иногда даже собирают деньги, чтобы купить одинаковую подсветку для всех балконов.Причем, по ее словам, огоньками и электрическими лампадками исландцы украшают даже могилы близких, чем приводят в изумление иностранных туристов. "Здесь верят, что в Рождество уютно должно быть не только живым, но и ушедшим", — объясняет Анастасия.А в декабре у местных хозяек начинается сезон выпечки. "Правильные" исландские мамы и бабушки изобретают собственные рецепты и участвуют в конкурсе на лучшее печенье (smákökkur) года.Еще один исландский способ стать счастливым зимой — окунуться в горячие источники. Практически в любой, даже самой маленькой деревушке есть открытый бассейн. Там принято расслабляться и неспешно беседовать с соседями.Шведское счастье В этой стране практикуют лагом — философию умеренности, золотой середины. Ее принцип: ровно столько, сколько нужно, без излишеств. Термин зародился еще во времена викингов, которые пили из одного рога, ели из одного котла, и должно было хватить на всех.Кстати, и шведский стол тут в тему: взять ровно столько, сколько хочется съесть, не оставив потом на тарелке.Из принципов лагом на первом месте — умеренность, предпочтение качества количеству, забота об окружающих и бережное отношение к природе: Reduce — Reuse — Recycle — "Сокращай, используй повторно, перерабатывай"."Все может быть лагом, — пишет Хайди Ванденбуше, автор путеводителя по Швеции. — Ваш дом, например. Это то, как вы живете, как себя чувствуете... Если остановитесь и подумаете, поймете концепцию".Правда, по ее словам, некоторые, особенно молодежь, воспринимают эту философию скорее негативно — считают, что она ограничивает. "Но именно такой подход делает шведов одними из самых счастливых людей в мире, — утверждает Хайди. — Они не относятся к себе как к центру вселенной, они социально сознательны и очень заботятся об окружающей среде". Мамины пирожки и бабушкин свитерПо ее словам, уют — это настроение и атмосфера, которые нельзя разложить на чек-листы и рецепты. Но есть несколько общих черт ощущения счастья: безопасная среда, любимые люди, удобная одежда, вкусная еда и напитки.В российской культуре, предполагает она, уют могут создать мамины пирожки, связанный бабушкой теплый свитер, вечера в кругу семьи. И все это для нас не экзотика.Она советует, например, обратить внимание на домашнюю еду, приготовленную с любовью, минимализм в интерьере, а также спокойные оттенки, теплое освещение и природные материалы. В одежде — отдать предпочтение натуральным тканям. В образе жизни — баловать себя, следовать истинным интересам и ценностям, общаться с близкими и создавать для них комфорт, радоваться простым вещам.

https://ria.ru/20201003/glintveyn-1577962478.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, счастье, психология, швеция, дания, исландия, отдых