https://ria.ru/20201112/kalyannaya-1584215766.html
Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную на Ленинском проспекте
Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную на Ленинском проспекте
Столичный Роспотребнадзор выявил кальянную, которая осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:29
2020-11-12T08:29
2020-11-12T08:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор выявил кальянную, которая осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал.Он добавил, что также в заведении были выявлены нарушения дезинфекционного и перчаточно-масочного режимов."По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя либо приостановление деятельности сроком до 90 суток", - пояснил специалист.
https://realty.ria.ru/20201014/kalyan-1579700151.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия