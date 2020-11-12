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Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную на Ленинском проспекте
Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную на Ленинском проспекте
Столичный Роспотребнадзор выявил кальянную, которая осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:29
2020-11-12T08:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор выявил кальянную, которая осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал.Он добавил, что также в заведении были выявлены нарушения дезинфекционного и перчаточно-масочного режимов."По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя либо приостановление деятельности сроком до 90 суток", - пояснил специалист.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную на Ленинском проспекте

08:29 12.11.2020
 
© Fotolia / Leonid NyshkoКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Fotolia / Leonid Nyshko
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор выявил кальянную, которая осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал.
"В связи с ростом уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве проводится контроль мест массового скопления людей. В рамках обследования кальянной "Fire lounge" по адресу: Ленинский проспект, дом 90, было установлено осуществление деятельности данной кальянной в нарушение указа мэра Москвы", - сказал Сегал.
Он добавил, что также в заведении были выявлены нарушения дезинфекционного и перчаточно-масочного режимов.
"По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя либо приостановление деятельности сроком до 90 суток", - пояснил специалист.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
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