https://ria.ru/20201112/kalyannaya-1584215766.html

Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную на Ленинском проспекте

Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную на Ленинском проспекте

Столичный Роспотребнадзор выявил кальянную, которая осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:29

2020-11-12T08:29

2020-11-12T08:29

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор выявил кальянную, которая осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы, сообщил журналистам специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал.Он добавил, что также в заведении были выявлены нарушения дезинфекционного и перчаточно-масочного режимов."По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя либо приостановление деятельности сроком до 90 суток", - пояснил специалист.

https://realty.ria.ru/20201014/kalyan-1579700151.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия