https://ria.ru/20201112/kaluga-1584323126.html

Моноспектакль и исторический мюзикл показали на "УграФесте" в Калуге

Моноспектакль и исторический мюзикл показали на "УграФесте" в Калуге

Моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового "Спасибо за верность, потомки!" и исторический мюзикл "Великое стояние" в постановке Музыкального театра... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:45

2020-11-12T16:45

2020-11-12T17:43

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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового "Спасибо за верность, потомки!" и исторический мюзикл "Великое стояние" в постановке Музыкального театра Оксаны Набойченко представили во второй день фестиваля "УграФест" в Калуге, сообщило правительство Калужской области."УграФест" проводится ежегодно и посвящен победе на берегах Угры осенью 1480 года, ставшей судьбоносной в отечественной истории. В этом году историческому событию исполняется 540 лет. Мероприятие организовано министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - включен в календарь региональных памятных дат.Фестиваль стартовал 11 ноября. Первый день начался с пленарного заседания XIII научно-практической конференции "У истоков российской государственности". После конференции в рамках культурной программы фестиваля с приветственным словом перед участниками выступила заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Федорова. Певица, композитор и общественный деятель Ольга Варвус представила новый клип на песню "Мы стояли на Угре". Одним из самых ярких моментов стало выступление легендарной рок-группы "СерьГа"."Второй день фестиваля открылся концертной программой "Спасибо за верность, потомки!", в основе которой лежит моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового. Также состоялись презентация культурно-образовательного проекта "Документально-игровой фильм "Суверенное государство Российское" и исторический мюзикл "Великое стояние" в постановке Музыкального театра Оксаны Набойченко, подведение итогов фотоконкурса "Калужский край - место силы", - сообщает областное правительство.В третий день по улицам Калуги пройдет автопробег "Угра Великая". Завершится фестиваль семейным праздником. "Гостей будут потчевать блюдами русской кухни, предложат участие в богатырских забавах. Состоятся мастер-классы по мечевому и кулачному бою, ярмарка, книжный базар, фаер-шоу "Сила огня" и ди-джей шоу "ЭтноЗвук". Детей ожидает спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке", их научатся мастерить поделки эпохи Древней Руси", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201103/nagrady-1582832399.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий лановой, калуга, калужская область, ссср, общество