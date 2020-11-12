https://ria.ru/20201112/izolyatsiya-1584340823.html
Губернатор Владимирской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Владимирской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры и будет работать удаленно. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:56
2020-11-12T17:56
2020-11-12T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир сипягин
владимирская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры и будет работать удаленно."Друзья! Сегодня из-за поднявшейся температуры я вынужден был вызвать домой участкового врача. Симптомы, которые могут быть в том числе и при COVID-19, - однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведенного исследования. Пока не получил результаты, работаю удаленно", - говорится в сообщении Сипягина в Instagram.По его словам, исполняет обязанности губернатора первый заместитель Александр Ремига.Во Владимирской области зарегистрировано 10918 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 8161 пациент, умерли 277. По состоянию на 12 ноября, в медицинских организациях региона развернуты 1264 койки для больных COVID-19. Из них занята 1151 (91%), свободны – 113. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, владимирская область, общество