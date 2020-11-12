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Губернатор Владимирской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Владимирской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры и будет работать удаленно. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:56
2020-11-12T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир сипягин
владимирская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры и будет работать удаленно."Друзья! Сегодня из-за поднявшейся температуры я вынужден был вызвать домой участкового врача. Симптомы, которые могут быть в том числе и при COVID-19, - однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведенного исследования. Пока не получил результаты, работаю удаленно", - говорится в сообщении Сипягина в Instagram.По его словам, исполняет обязанности губернатора первый заместитель Александр Ремига.Во Владимирской области зарегистрировано 10918 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 8161 пациент, умерли 277. По состоянию на 12 ноября, в медицинских организациях региона развернуты 1264 койки для больных COVID-19. Из них занята 1151 (91%), свободны – 113. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, владимирская область, общество

Губернатор Владимирской области ушел на самоизоляцию

17:56 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Чучадеев / Перейти в фотобанкИнаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Чучадеев
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры и будет работать удаленно.
"Друзья! Сегодня из-за поднявшейся температуры я вынужден был вызвать домой участкового врача. Симптомы, которые могут быть в том числе и при COVID-19, - однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведенного исследования. Пока не получил результаты, работаю удаленно", - говорится в сообщении Сипягина в Instagram.
По его словам, исполняет обязанности губернатора первый заместитель Александр Ремига.
Во Владимирской области зарегистрировано 10918 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 8161 пациент, умерли 277. По состоянию на 12 ноября, в медицинских организациях региона развернуты 1264 койки для больных COVID-19. Из них занята 1151 (91%), свободны – 113.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинВладимирская областьОбщество
 
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