https://ria.ru/20201112/izdivatelstvo-1584236781.html

СК завел новое дело против больницы, где ребенка таскали за волосы

СК завел новое дело против больницы, где ребенка таскали за волосы

Следователи заподозрили в халатности руководство туберкулезной больницы в Новосибирске после того, как там вскрылись издевательства над детьми, сообщает в... РИА Новости, 12.11.2020

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анна кузнецова

михаил мишустин

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи заподозрили в халатности руководство туберкулезной больницы в Новосибирске после того, как там вскрылись издевательства над детьми, сообщает в четверг СК РФ.Это уже третье уголовное дело - прошлые возбуждены по факту жестокого обращения. Скандал разразился после того, как в социальные сети попало видео, где одна из медсестер берет маленькую девочку за волосы и кидает на кровать, а другая бьет мальчика в кровати.Ранее был уволен заведующий больницей и медсестра, хватавшая девочку за волосы, а две старшие сестры понижены в должности. Была ли уволена сестра, бившая мальчика в кровати, неясно.На волне скандала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросила премьера Михаила Мишустина разработать новый стандарт ухода в детских больницах и повсеместно установить там видеокамеры.

https://ria.ru/20200201/1564138784.html

новосибирск

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медсестра таскает ребенка за волосы в больнице Новосибирска В Новосибирске в детской туберкулёзной больнице медсестра таскала девочку за волосы. СК начал проверку. Запись инцидента появилась ранее в соцсетях. На ней видно, как женщина берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Видео сняла женщина, которая проходила в больнице обследование. Она утверждает, что медсестра так себя ведёт регулярно. Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку. 2020-11-12T11:09 true PT0M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия