Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/izdivatelstvo-1584236781.html
СК завел новое дело против больницы, где ребенка таскали за волосы
СК завел новое дело против больницы, где ребенка таскали за волосы
Следователи заподозрили в халатности руководство туберкулезной больницы в Новосибирске после того, как там вскрылись издевательства над детьми, сообщает в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:09
2020-11-12T11:28
анна кузнецова
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583367695_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ba7e8c49d855c5952d3379c6ddc78276.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи заподозрили в халатности руководство туберкулезной больницы в Новосибирске после того, как там вскрылись издевательства над детьми, сообщает в четверг СК РФ.Это уже третье уголовное дело - прошлые возбуждены по факту жестокого обращения. Скандал разразился после того, как в социальные сети попало видео, где одна из медсестер берет маленькую девочку за волосы и кидает на кровать, а другая бьет мальчика в кровати.Ранее был уволен заведующий больницей и медсестра, хватавшая девочку за волосы, а две старшие сестры понижены в должности. Была ли уволена сестра, бившая мальчика в кровати, неясно.На волне скандала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросила премьера Михаила Мишустина разработать новый стандарт ухода в детских больницах и повсеместно установить там видеокамеры.
https://ria.ru/20200201/1564138784.html
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Медсестра таскает ребенка за волосы в больнице Новосибирска
В Новосибирске в детской туберкулёзной больнице медсестра таскала девочку за волосы. СК начал проверку. Запись инцидента появилась ранее в соцсетях. На ней видно, как женщина берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Видео сняла женщина, которая проходила в больнице обследование. Она утверждает, что медсестра так себя ведёт регулярно. Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку.
2020-11-12T11:09
true
PT0M21S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583367695_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_524ab63825f1119a03174e232a0db262.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

СК завел новое дело против больницы, где ребенка таскали за волосы

11:09 12.11.2020 (обновлено: 11:28 12.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи заподозрили в халатности руководство туберкулезной больницы в Новосибирске после того, как там вскрылись издевательства над детьми, сообщает в четверг СК РФ.
Это уже третье уголовное дело - прошлые возбуждены по факту жестокого обращения. Скандал разразился после того, как в социальные сети попало видео, где одна из медсестер берет маленькую девочку за волосы и кидает на кровать, а другая бьет мальчика в кровати.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница" преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в релизе.
Ранее был уволен заведующий больницей и медсестра, хватавшая девочку за волосы, а две старшие сестры понижены в должности. Была ли уволена сестра, бившая мальчика в кровати, неясно.
На волне скандала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросила премьера Михаила Мишустина разработать новый стандарт ухода в детских больницах и повсеместно установить там видеокамеры.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.02.2020
1 февраля, 12:39
Житель Башкирии избил беременную женщину-врача в больнице
 
Анна КузнецоваМихаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Лента новостейМолния