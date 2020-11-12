https://ria.ru/20201112/innovatsii-1584363152.html
В Рязанской области создают инновационный центр "Аэрокосмическая долина"
В Рязанской области создают инновационный центр "Аэрокосмическая долина"
Инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", который создают в Рязанской области, станет ключевой точкой для развития в регионе проекта... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:25
2020-11-12T19:25
2020-11-12T19:25
рязанская область
николай любимов
рязанская область
технологии
экономика
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РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", который создают в Рязанской области, станет ключевой точкой для развития в регионе проекта "Национальная технологическая инициатива", заявил губернатор Николай Любимов на сессии "Новая технологическая стратегия: "Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах" форума "Сильные идеи для нового времени".Глава Рязанской области принял участие в дискуссии в качестве спикера. Любимов рассказал о работе, которая ведется в регионе в рамках технологической повестки развития страны, проекта "Национальная технологическая инициатива".По словам главы региона, сформированы шесть кластеров, в том числе в высокотехнологичном секторе экономики, такие как кластер "Электронных приборов и оптоэлектроники" и IT-кластер.Любимов отметил, что в Рязанской области создается инвестиционная инфраструктура, в частности, несколько частных промышленные парков и технопарков, реализуется проект создания индустриального парка "Рязанский"."Мы создаем сейчас инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина". Он будет ключевой точкой для развития НТИ нашего региона", - сказал Любимов.Губернатор добавил, что основным преимуществом центра является возможность оказания комплексных услуг по "сборке" и сопровождению крупных межотраслевых и междисциплинарных инновационных проектов, а также содействия эффективной координации и кооперации организаций Рязанской области между собой и с организациями из других российских регионов. По словам Любимова, также большое внимание уделяется административно-финансовой поддержке проектов, для этого создана соответствующая комплексная инфраструктура.
https://ria.ru/20201110/ryazan-1584017787.html
https://ria.ru/20201110/pomosch-1583992907.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай любимов, рязанская область, технологии, экономика
РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости.
Инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", который создают в Рязанской области, станет ключевой точкой для развития в регионе проекта "Национальная технологическая инициатива", заявил губернатор Николай Любимов
на сессии "Новая технологическая стратегия: "Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах" форума "Сильные идеи для нового времени".
Глава Рязанской области
принял участие в дискуссии в качестве спикера. Любимов рассказал о работе, которая ведется в регионе в рамках технологической повестки развития страны, проекта "Национальная технологическая инициатива".
"В регионе активно применяется кластерный подход для тех направлений, где мы уже являемся конкурентоспособными и можем обеспечить прорыв", – сказал губернатор, подчеркнув, что это позволяет сохранить существующие и выстроить новые кооперационные связи, что особенно актуально для рязанских предприятий в сложных экономических условиях.
По словам главы региона, сформированы шесть кластеров, в том числе в высокотехнологичном секторе экономики, такие как кластер "Электронных приборов и оптоэлектроники" и IT-кластер.
Любимов отметил, что в Рязанской области создается инвестиционная инфраструктура, в частности, несколько частных промышленные парков и технопарков, реализуется проект создания индустриального парка "Рязанский".
"Мы создаем сейчас инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина". Он будет ключевой точкой для развития НТИ нашего региона", - сказал Любимов.
Губернатор добавил, что основным преимуществом центра является возможность оказания комплексных услуг по "сборке" и сопровождению крупных межотраслевых и междисциплинарных инновационных проектов, а также содействия эффективной координации и кооперации организаций Рязанской области между собой и с организациями из других российских регионов. По словам Любимова, также большое внимание уделяется административно-финансовой поддержке проектов, для этого создана соответствующая комплексная инфраструктура.