https://ria.ru/20201112/innovatsii-1584363152.html

В Рязанской области создают инновационный центр "Аэрокосмическая долина"

В Рязанской области создают инновационный центр "Аэрокосмическая долина"

Инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", который создают в Рязанской области, станет ключевой точкой для развития в регионе проекта... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:25

2020-11-12T19:25

2020-11-12T19:25

рязанская область

николай любимов

рязанская область

технологии

экономика

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РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", который создают в Рязанской области, станет ключевой точкой для развития в регионе проекта "Национальная технологическая инициатива", заявил губернатор Николай Любимов на сессии "Новая технологическая стратегия: "Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах" форума "Сильные идеи для нового времени".Глава Рязанской области принял участие в дискуссии в качестве спикера. Любимов рассказал о работе, которая ведется в регионе в рамках технологической повестки развития страны, проекта "Национальная технологическая инициатива".По словам главы региона, сформированы шесть кластеров, в том числе в высокотехнологичном секторе экономики, такие как кластер "Электронных приборов и оптоэлектроники" и IT-кластер.Любимов отметил, что в Рязанской области создается инвестиционная инфраструктура, в частности, несколько частных промышленные парков и технопарков, реализуется проект создания индустриального парка "Рязанский"."Мы создаем сейчас инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина". Он будет ключевой точкой для развития НТИ нашего региона", - сказал Любимов.Губернатор добавил, что основным преимуществом центра является возможность оказания комплексных услуг по "сборке" и сопровождению крупных межотраслевых и междисциплинарных инновационных проектов, а также содействия эффективной координации и кооперации организаций Рязанской области между собой и с организациями из других российских регионов. По словам Любимова, также большое внимание уделяется административно-финансовой поддержке проектов, для этого создана соответствующая комплексная инфраструктура.

https://ria.ru/20201110/ryazan-1584017787.html

https://ria.ru/20201110/pomosch-1583992907.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязанская область, технологии, экономика