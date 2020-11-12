Самарская и Ульяновская области будут развивать инновационный потенциал
САМАРА, 12 ноя – РИА Новости. Самарская и Ульяновская области будут сотрудничать в развитии инновационного потенциала, сообщила пресс-служба правительства Самарского региона.
"Самарская и Ульяновская области объединят усилия в развитии инновационного потенциала. Об этом в четверг, 12 ноября, губернаторы регионов Дмитрий Азаров и Сергей Морозов договорились на форуме "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Москве под эгидой Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, соответствующая договоренность даст мощный импульс реализации масштабных проектов, привлечет новых инвесторов.
"У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей - часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия. Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами. Самым ярким показателем является то, что мы за три года на 42 позиции улучшили место региона в инвестиционном рейтинге АСИ. Уверен, что в следующем году в 20-ку мы войдем. Это большая системная работа, которая позволяет нам сегодня открывать новые предприятия и рабочие места даже в этот период пандемии, не говоря уже о годах 2019 и 2018", - цитирует губернатора Самарской области Дмитрия Азарова пресс-служба.
Глава Ульяновской области Сергей Морозов также подтвердил, что есть серьезные инвесторы, готовые работать в соседних областях, в том числе на межрегиональных проектах. "Что это даст двум регионам, на мой взгляд? Во-первых, принципиально новый качественный импульс развития. Во-вторых, это решение важной государственной задачи по повышению конкурентоспособности. И, в конце концов, это даст возможность создать крупный инновационно-экономический центр", – считает Морозов.
По информации пресс-службы, более подробно направления взаимодействия регионы обсудят уже в ближайшее время.
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, 11-13 ноября проходит в Центре международной торговли в Москве. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
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