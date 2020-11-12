https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html
В Нижегородской области подписали программу развития газификации региона
В Нижегородской области подписали программу развития газификации региона
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:48
2020-11-12T11:48
2020-11-12T11:48
нижегородская область
глеб никитин
алексей миллер
газпром
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.Программа подразумевает создание 26 объектов. Объем инвестиций до 2025 года составит 14,7 миллиарда рублей.Глава региона добавил, что всего в рамках реализации программы только в северных районах Нижегородской области будет построено более 230 километров магистральных и распределительных газопроводов. "В свою очередь первым шагом в развитии транспортной инфраструктуры северного направления с нашей стороны стало завершение строительства развязки Неклюдово-Золотово. В дальнейшем планируется начать строительство обхода Балахны", - подчеркнул Никитин.Совместная программа с ПАО "Газпром" также подразумевает газификацию районов, входящих в состав Нижегородской агломерации. В частности, запланировано строительство ГРС "Митино". "Эту территорию рассматриваем как одну из самых перспективных для развития жилищного строительства. Благодаря синхронизации инвестиционных программ и национального проекта "Жилье и городская среда" планируем построить там более 5 миллионов квадратных метров жилья. И снятие инфраструктурных ограничений улучшит инвестиционную привлекательность, позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития Нижегородской агломерации", - добавил губернатор Нижегородской области.По его словам, параллельно будет повышаться и транспортная доступность территорий. В рамках национального проекта уже строится развязка в Ольгине, есть планы по созданию дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Кроме того, прорабатываются вопросы реконструкции и строительства новых электросетевых объектов с ПАО "Россети".Третьим направлением программы является строительство газораспределительной станции "Горбатовка", которая позволит создать инфраструктуру для развития заречной части Нижнего Новгорода, а также Дзержинска и предоставит дополнительные возможности для инвесторов и развития промышленных предприятий.Никитин добавил, что программа, подписанная с ПАО "Газпром", - "каркас региональных планов по газификации территорий". Общая сумма, которую планируется направить на эти цели с учетом инвестиций, превысит 17 миллиардов рублей. Глава региона дал поручение синхронизировать все программы газификации для обеспечения комплексного развития территорий.
https://ria.ru/20201021/kontrakty-1580855007.html
https://ria.ru/20201014/predpriyatiya-1579826712.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, алексей миллер, газпром, нижегородская область, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа подразумевает создание 26 объектов. Объем инвестиций до 2025 года составит 14,7 миллиарда рублей.
"В программе можно выделить три основных направления, имеющих серьезное значение для развития региона. Первое – строительство газораспределительной станции "Обход" для долгожданной газификации северных районов: Варнавинского, Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского и городского округа Шахунья. Этого события жители ждут давно. К тому же газификация повысит инвестиционную привлекательность районов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона добавил, что всего в рамках реализации программы только в северных районах Нижегородской области
будет построено более 230 километров магистральных и распределительных газопроводов. "В свою очередь первым шагом в развитии транспортной инфраструктуры северного направления с нашей стороны стало завершение строительства развязки Неклюдово-Золотово. В дальнейшем планируется начать строительство обхода Балахны", - подчеркнул Никитин.
Совместная программа с ПАО "Газпром" также подразумевает газификацию районов, входящих в состав Нижегородской агломерации. В частности, запланировано строительство ГРС "Митино". "Эту территорию рассматриваем как одну из самых перспективных для развития жилищного строительства. Благодаря синхронизации инвестиционных программ и национального проекта "Жилье и городская среда" планируем построить там более 5 миллионов квадратных метров жилья. И снятие инфраструктурных ограничений улучшит инвестиционную привлекательность, позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития Нижегородской агломерации", - добавил губернатор Нижегородской области.
По его словам, параллельно будет повышаться и транспортная доступность территорий. В рамках национального проекта уже строится развязка в Ольгине, есть планы по созданию дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Кроме того, прорабатываются вопросы реконструкции и строительства новых электросетевых объектов с ПАО "Россети".
Третьим направлением программы является строительство газораспределительной станции "Горбатовка", которая позволит создать инфраструктуру для развития заречной части Нижнего Новгорода, а также Дзержинска и предоставит дополнительные возможности для инвесторов и развития промышленных предприятий.
Никитин добавил, что программа, подписанная с ПАО "Газпром", - "каркас региональных планов по газификации территорий". Общая сумма, которую планируется направить на эти цели с учетом инвестиций, превысит 17 миллиардов рублей. Глава региона дал поручение синхронизировать все программы газификации для обеспечения комплексного развития территорий.