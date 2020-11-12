https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html

В Нижегородской области подписали программу развития газификации региона

В Нижегородской области подписали программу развития газификации региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:48

2020-11-12T11:48

2020-11-12T11:48

нижегородская область

глеб никитин

алексей миллер

газпром

нижегородская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576867403_0:244:3072:1972_1400x0_80_0_0_4014aedb298a95d52b702f2e821e79e6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.Программа подразумевает создание 26 объектов. Объем инвестиций до 2025 года составит 14,7 миллиарда рублей.Глава региона добавил, что всего в рамках реализации программы только в северных районах Нижегородской области будет построено более 230 километров магистральных и распределительных газопроводов. "В свою очередь первым шагом в развитии транспортной инфраструктуры северного направления с нашей стороны стало завершение строительства развязки Неклюдово-Золотово. В дальнейшем планируется начать строительство обхода Балахны", - подчеркнул Никитин.Совместная программа с ПАО "Газпром" также подразумевает газификацию районов, входящих в состав Нижегородской агломерации. В частности, запланировано строительство ГРС "Митино". "Эту территорию рассматриваем как одну из самых перспективных для развития жилищного строительства. Благодаря синхронизации инвестиционных программ и национального проекта "Жилье и городская среда" планируем построить там более 5 миллионов квадратных метров жилья. И снятие инфраструктурных ограничений улучшит инвестиционную привлекательность, позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития Нижегородской агломерации", - добавил губернатор Нижегородской области.По его словам, параллельно будет повышаться и транспортная доступность территорий. В рамках национального проекта уже строится развязка в Ольгине, есть планы по созданию дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Кроме того, прорабатываются вопросы реконструкции и строительства новых электросетевых объектов с ПАО "Россети".Третьим направлением программы является строительство газораспределительной станции "Горбатовка", которая позволит создать инфраструктуру для развития заречной части Нижнего Новгорода, а также Дзержинска и предоставит дополнительные возможности для инвесторов и развития промышленных предприятий.Никитин добавил, что программа, подписанная с ПАО "Газпром", - "каркас региональных планов по газификации территорий". Общая сумма, которую планируется направить на эти цели с учетом инвестиций, превысит 17 миллиардов рублей. Глава региона дал поручение синхронизировать все программы газификации для обеспечения комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20201021/kontrakty-1580855007.html

https://ria.ru/20201014/predpriyatiya-1579826712.html

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, алексей миллер, газпром, нижегородская область, экономика