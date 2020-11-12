https://ria.ru/20201112/evakuatsiya-1584368766.html

Свидетель рассказала, как люди эвакуировались из горящего ТЦ в Рязани

Свидетель рассказала, как люди эвакуировались из горящего ТЦ в Рязани

Пожар в торговом центре в Рязани развивался стремительно, часть здания еще до приезда пожарных сгорела и оплавилась, рассказала журналистам свидетель... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:57

2020-11-12T19:57

2020-11-12T21:42

пожар в тц в рязани

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Рязани развивался стремительно, часть здания еще до приезда пожарных сгорела и оплавилась, рассказала журналистам свидетель происшествия Марина Чупегина.Ранее в ГУ МЧС сообщали о том, что в Рязани горит кровля торгового центра "М5 Молл", обрушилась стена с фасадной части здания. В 19.00 пожар ликвидирован. По данным областного правительства, погибших и пострадавших нет.По ее словам, люди покидали здание без паники, но как только она вышла, из ТЦ повалил густой дым и появился огонь.

россия

рязань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара в одном из крупнейших ТЦ Рязани В одном из крупнейших торговых центров Рязани случилось возгорание площадью более 400 метров. На месте работают сотрудники МЧС. Пожар тушат по повышенному номеру сложности. 2020-11-12T19:57 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в тц в рязани, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия