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Свидетель рассказала, как люди эвакуировались из горящего ТЦ в Рязани
Свидетель рассказала, как люди эвакуировались из горящего ТЦ в Рязани
Пожар в торговом центре в Рязани развивался стремительно, часть здания еще до приезда пожарных сгорела и оплавилась, рассказала журналистам свидетель... РИА Новости, 12.11.2020
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пожар в тц в рязани
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Рязани развивался стремительно, часть здания еще до приезда пожарных сгорела и оплавилась, рассказала журналистам свидетель происшествия Марина Чупегина.Ранее в ГУ МЧС сообщали о том, что в Рязани горит кровля торгового центра "М5 Молл", обрушилась стена с фасадной части здания. В 19.00 пожар ликвидирован. По данным областного правительства, погибших и пострадавших нет.По ее словам, люди покидали здание без паники, но как только она вышла, из ТЦ повалил густой дым и появился огонь.
россия
рязань
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Кадры пожара в одном из крупнейших ТЦ Рязани
В одном из крупнейших торговых центров Рязани случилось возгорание площадью более 400 метров. На месте работают сотрудники МЧС. Пожар тушат по повышенному номеру сложности.
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пожар в тц в рязани, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия

Свидетель рассказала, как люди эвакуировались из горящего ТЦ в Рязани

19:57 12.11.2020 (обновлено: 21:42 12.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в ТЦ М5Молл в Рязани
Пожар в ТЦ М5Молл в Рязани - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : МЧС России
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РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Рязани развивался стремительно, часть здания еще до приезда пожарных сгорела и оплавилась, рассказала журналистам свидетель происшествия Марина Чупегина.
Ранее в ГУ МЧС сообщали о том, что в Рязани горит кровля торгового центра "М5 Молл", обрушилась стена с фасадной части здания. В 19.00 пожар ликвидирован. По данным областного правительства, погибших и пострадавших нет.

"Я находилась в зоне фудкорта, в это время прозвучало объявление "уважаемые посетители, сотрудники, просим покинуть помещение". Люди пожали плечами, замешательство длилось около минуты. Буквально через две минуты после объявления потянуло дымом, черным дымом. Люди стали собираться быстрее", - рассказала Чупегина, отметив, что людей в ТЦ было немного.

По ее словам, люди покидали здание без паники, но как только она вышла, из ТЦ повалил густой дым и появился огонь.

"Пожарные приехали минут через 10, но к их приезду часть здания полыхала, оплавилась. Мы видели, как развивался пожар, насколько это было быстро и стремительно. То есть буквально за пять минут часть молла сгорела и оплавилась, как целлофановый пакет в костре", - отметила женщина.

 
Пожар в ТЦ в РязаниРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РязаньПроисшествия
 
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