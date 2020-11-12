Свидетель рассказала, как люди эвакуировались из горящего ТЦ в Рязани
19:57 12.11.2020 (обновлено: 21:42 12.11.2020)
© Фото : МЧС РоссииПожар в ТЦ М5Молл в Рязани
© Фото : МЧС России
РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Рязани развивался стремительно, часть здания еще до приезда пожарных сгорела и оплавилась, рассказала журналистам свидетель происшествия Марина Чупегина.
Ранее в ГУ МЧС сообщали о том, что в Рязани горит кровля торгового центра "М5 Молл", обрушилась стена с фасадной части здания. В 19.00 пожар ликвидирован. По данным областного правительства, погибших и пострадавших нет.
"Я находилась в зоне фудкорта, в это время прозвучало объявление "уважаемые посетители, сотрудники, просим покинуть помещение". Люди пожали плечами, замешательство длилось около минуты. Буквально через две минуты после объявления потянуло дымом, черным дымом. Люди стали собираться быстрее", - рассказала Чупегина, отметив, что людей в ТЦ было немного.
По ее словам, люди покидали здание без паники, но как только она вышла, из ТЦ повалил густой дым и появился огонь.
"Пожарные приехали минут через 10, но к их приезду часть здания полыхала, оплавилась. Мы видели, как развивался пожар, насколько это было быстро и стремительно. То есть буквально за пять минут часть молла сгорела и оплавилась, как целлофановый пакет в костре", - отметила женщина.