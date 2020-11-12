https://ria.ru/20201112/dogovor-1584267460.html

Лавров оценил заявления США по переговорам о ДСНВ

Лавров оценил заявления США по переговорам о ДСНВ

США, делая спорные заявления по переговорам о ДСНВ-3, занимаются самопиаром, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:57

2020-11-12T12:57

2020-11-12T13:20

договор снв-3

сергей лавров

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США, делая спорные заявления по переговорам о ДСНВ-3, занимаются самопиаром, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Потом (США) нам стали также говорить "Да, мы готовы продлить, но помимо того, что вы нам предъявите все свои боезаряды и посадите наших инспекторов у проходных тех заводов, где эти боезаряды производятся, вам надо еще парочку из своих новых вооружений уничтожить: "Посейдон", "Буревестник". По остальным можно разговаривать. А эти просто уничтожайте", - сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции."Я не знаю, чего здесь больше: заинтересованности в реальном диалоге о стратегической стабильности, чтобы обеспечивать безопасности своей страны и своих союзников, и человечества в целом, или все-таки здесь больше такого пиара, попыток набить себе цену, показать крутизну, как сейчас принято говорить", - отметил глава МИД РФ.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584085200.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сергей лавров, сша, в мире