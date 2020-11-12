https://ria.ru/20201112/dgtu-1584083281.html
Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
донской государственный технический университет
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать количество вредной пыли на строительной площадке. Специалисты считают, что это поможет сократить выбросы в атмосферу и сохранить здоровье населения: рабочих, а также проживающих рядом со стройкой. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Advances in Intelligent Systems and Computing.Ученые ДГТУ разработали метод календарного моделирования выполняемых строительных работ, благодаря которому можно рассчитать, сколько вредной мелкодисперсной пыли попадает в воздух в разное время года и при выполнении разных задач. Например, при производстве бетона или во время земляных работ.Авторы исследования отметили, что рядом со строительными площадками в воздухе растет концентрация токсичных веществ. Среди них диоксид серы, аммиак, сульфаты и нитраты. Ученые считают, что их частицы могут проникать в легкие и вызывать респираторные заболевания, такие, как астма или бронхит. Кроме того, загрязнение воздуха может стать причиной появления смога, который приводит к травматизму рабочих за счет ухудшения видимости. "Теперь мы можем рассчитать, какое количество мелкодисперсной пыли, влияющей на здоровье человека, будет выделено при строительстве зимой, летом, при различной влажности, в частности в санитарно-защитной зоне", — прокомментировала доцент кафедры "Организация строительства" ДГТУ, кандидат технических наук Светлана Манжилевская.Авторы исследования считают, что использование метода календарного моделирования выполняемых строительных работ дает возможность эффективней использовать средства для уменьшения количества пыли в воздухе и снизить ее вредное воздействие на организм человека. Для этого ученые создали и запатентовали специальное оборудование, в том числе пылезащитный экран, пушку пылеподавления, а также конструкции зеленой кровли для общественных зданий и жилых домов.Конечный результат исследования был получен Светланой Манжилевской под руководством доктора технических наук, профессора Волгоградского государственного технического университета Валерия Азарова. На сегодняшний день у научной работы нет аналогов.
https://ria.ru/20200810/1575571884.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости
. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать количество вредной пыли на строительной площадке. Специалисты считают, что это поможет сократить выбросы в атмосферу и сохранить здоровье населения: рабочих, а также проживающих рядом со стройкой. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Advances in Intelligent Systems and Computing
.
Ученые ДГТУ разработали метод календарного моделирования выполняемых строительных работ, благодаря которому можно рассчитать, сколько вредной мелкодисперсной пыли попадает в воздух в разное время года и при выполнении разных задач. Например, при производстве бетона или во время земляных работ.
Авторы исследования отметили, что рядом со строительными площадками в воздухе растет концентрация токсичных веществ. Среди них диоксид серы, аммиак, сульфаты и нитраты. Ученые считают, что их частицы могут проникать в легкие и вызывать респираторные заболевания, такие, как астма или бронхит. Кроме того, загрязнение воздуха может стать причиной появления смога, который приводит к травматизму рабочих за счет ухудшения видимости.
"Теперь мы можем рассчитать, какое количество мелкодисперсной пыли, влияющей на здоровье человека, будет выделено при строительстве зимой, летом, при различной влажности, в частности в санитарно-защитной зоне", — прокомментировала доцент кафедры "Организация строительства" ДГТУ, кандидат технических наук Светлана Манжилевская.
Авторы исследования считают, что использование метода календарного моделирования выполняемых строительных работ дает возможность эффективней использовать средства для уменьшения количества пыли в воздухе и снизить ее вредное воздействие на организм человека. Для этого ученые создали и запатентовали специальное оборудование, в том числе пылезащитный экран, пушку пылеподавления, а также конструкции зеленой кровли для общественных зданий и жилых домов.
"Новый метод можно использовать в любой стране мира при проектировании и выполнении однотипных задач с одинаковыми строительными материалами и технологиями производства работ. Руководители стройки всегда должны контролировать вредные выбросы мелкодисперсной пыли в атмосферу, иначе они получат штрафы", — объяснила Манжилевская.
Конечный результат исследования был получен Светланой Манжилевской под руководством доктора технических наук, профессора Волгоградского государственного технического университета Валерия Азарова. На сегодняшний день у научной работы нет аналогов.