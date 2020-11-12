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https://ria.ru/20201112/dgtu-1584083281.html
Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:00
риа наука
университетская наука
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донской государственный технический университет
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать количество вредной пыли на строительной площадке. Специалисты считают, что это поможет сократить выбросы в атмосферу и сохранить здоровье населения: рабочих, а также проживающих рядом со стройкой. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Advances in Intelligent Systems and Computing.Ученые ДГТУ разработали метод календарного моделирования выполняемых строительных работ, благодаря которому можно рассчитать, сколько вредной мелкодисперсной пыли попадает в воздух в разное время года и при выполнении разных задач. Например, при производстве бетона или во время земляных работ.Авторы исследования отметили, что рядом со строительными площадками в воздухе растет концентрация токсичных веществ. Среди них диоксид серы, аммиак, сульфаты и нитраты. Ученые считают, что их частицы могут проникать в легкие и вызывать респираторные заболевания, такие, как астма или бронхит. Кроме того, загрязнение воздуха может стать причиной появления смога, который приводит к травматизму рабочих за счет ухудшения видимости. "Теперь мы можем рассчитать, какое количество мелкодисперсной пыли, влияющей на здоровье человека, будет выделено при строительстве зимой, летом, при различной влажности, в частности в санитарно-защитной зоне", — прокомментировала доцент кафедры "Организация строительства" ДГТУ, кандидат технических наук Светлана Манжилевская.Авторы исследования считают, что использование метода календарного моделирования выполняемых строительных работ дает возможность эффективней использовать средства для уменьшения количества пыли в воздухе и снизить ее вредное воздействие на организм человека. Для этого ученые создали и запатентовали специальное оборудование, в том числе пылезащитный экран, пушку пылеподавления, а также конструкции зеленой кровли для общественных зданий и жилых домов.Конечный результат исследования был получен Светланой Манжилевской под руководством доктора технических наук, профессора Волгоградского государственного технического университета Валерия Азарова. На сегодняшний день у научной работы нет аналогов.
https://ria.ru/20200810/1575571884.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет

Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках

08:00 12.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтроительство стадиона "Открытие Арена"
Строительство стадиона Открытие Арена - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать количество вредной пыли на строительной площадке. Специалисты считают, что это поможет сократить выбросы в атмосферу и сохранить здоровье населения: рабочих, а также проживающих рядом со стройкой. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Advances in Intelligent Systems and Computing.
Ученые ДГТУ разработали метод календарного моделирования выполняемых строительных работ, благодаря которому можно рассчитать, сколько вредной мелкодисперсной пыли попадает в воздух в разное время года и при выполнении разных задач. Например, при производстве бетона или во время земляных работ.
© Фото : пресс-служба ДГТУПроба пыли, взятая в жилом помещении, находящимся в радиусе 50 м от строительной площадки.
Проба пыли, взятая в жилом помещении, находящимся в радиусе 50 м от строительной площадки. - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : пресс-служба ДГТУ
Проба пыли, взятая в жилом помещении, находящимся в радиусе 50 м от строительной площадки.
Авторы исследования отметили, что рядом со строительными площадками в воздухе растет концентрация токсичных веществ. Среди них диоксид серы, аммиак, сульфаты и нитраты. Ученые считают, что их частицы могут проникать в легкие и вызывать респираторные заболевания, такие, как астма или бронхит. Кроме того, загрязнение воздуха может стать причиной появления смога, который приводит к травматизму рабочих за счет ухудшения видимости.
"Теперь мы можем рассчитать, какое количество мелкодисперсной пыли, влияющей на здоровье человека, будет выделено при строительстве зимой, летом, при различной влажности, в частности в санитарно-защитной зоне", — прокомментировала доцент кафедры "Организация строительства" ДГТУ, кандидат технических наук Светлана Манжилевская.
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Авторы исследования считают, что использование метода календарного моделирования выполняемых строительных работ дает возможность эффективней использовать средства для уменьшения количества пыли в воздухе и снизить ее вредное воздействие на организм человека. Для этого ученые создали и запатентовали специальное оборудование, в том числе пылезащитный экран, пушку пылеподавления, а также конструкции зеленой кровли для общественных зданий и жилых домов.

"Новый метод можно использовать в любой стране мира при проектировании и выполнении однотипных задач с одинаковыми строительными материалами и технологиями производства работ. Руководители стройки всегда должны контролировать вредные выбросы мелкодисперсной пыли в атмосферу, иначе они получат штрафы", — объяснила Манжилевская.

Конечный результат исследования был получен Светланой Манжилевской под руководством доктора технических наук, профессора Волгоградского государственного технического университета Валерия Азарова. На сегодняшний день у научной работы нет аналогов.
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаДонской государственный технический университет
 
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