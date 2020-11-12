https://ria.ru/20201112/dgtu-1584083281.html

Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках

Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в составе научного коллектива разработали метод, с помощью которого можно рассчитать количество вредной пыли на строительной площадке. Специалисты считают, что это поможет сократить выбросы в атмосферу и сохранить здоровье населения: рабочих, а также проживающих рядом со стройкой. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Advances in Intelligent Systems and Computing.Ученые ДГТУ разработали метод календарного моделирования выполняемых строительных работ, благодаря которому можно рассчитать, сколько вредной мелкодисперсной пыли попадает в воздух в разное время года и при выполнении разных задач. Например, при производстве бетона или во время земляных работ.Авторы исследования отметили, что рядом со строительными площадками в воздухе растет концентрация токсичных веществ. Среди них диоксид серы, аммиак, сульфаты и нитраты. Ученые считают, что их частицы могут проникать в легкие и вызывать респираторные заболевания, такие, как астма или бронхит. Кроме того, загрязнение воздуха может стать причиной появления смога, который приводит к травматизму рабочих за счет ухудшения видимости. "Теперь мы можем рассчитать, какое количество мелкодисперсной пыли, влияющей на здоровье человека, будет выделено при строительстве зимой, летом, при различной влажности, в частности в санитарно-защитной зоне", — прокомментировала доцент кафедры "Организация строительства" ДГТУ, кандидат технических наук Светлана Манжилевская.Авторы исследования считают, что использование метода календарного моделирования выполняемых строительных работ дает возможность эффективней использовать средства для уменьшения количества пыли в воздухе и снизить ее вредное воздействие на организм человека. Для этого ученые создали и запатентовали специальное оборудование, в том числе пылезащитный экран, пушку пылеподавления, а также конструкции зеленой кровли для общественных зданий и жилых домов.Конечный результат исследования был получен Светланой Манжилевской под руководством доктора технических наук, профессора Волгоградского государственного технического университета Валерия Азарова. На сегодняшний день у научной работы нет аналогов.

https://ria.ru/20200810/1575571884.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет