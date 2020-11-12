Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/dezinfektsiya-1584205388.html
Названы наиболее эффективные способы дезинфекции смартфона
Названы наиболее эффективные способы дезинфекции смартфона
Дезинфекции смартфона во время пандемии коронавируса следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:24
2020-11-12T02:24
смартфоны
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
синергия
антон аверин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580180284_0:85:1620:996_1400x0_80_0_0_c09eac44a0e3074111ff9b893fe9a261.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Дезинфекции смартфона во время пандемии коронавируса следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в коем случае нельзя протирать смартфон спиртом – для санобработки гаджетов есть особые правила, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.Но далеко не любая концентрация спирта подойдет для очистки смартфона. Наилучший вариант - 70-80%. Если концентрация выше, раствор испаряется с поверхности быстрее, чем подействует оптимальное время - не менее минуты, добавил он.Еще один вариант, актуальный в разгар пандемии – боксы для очистки мелких предметов. Обычно они используются в салоне красоты, но теперь производители делают их более компактными, так что для дезинфекции смартфона они вполне подойдут. Принцип их работы – облучение ультрафиолетом и подобными лучами, которые расщепляют ДНК микробов, не нанося при этом вреда самим вещам. Однако перед тем, как положить смартфон в такой бокс, его все же следует выключить. Приобрести бокс можно на маркетплейсах, их стоимость начинается от 2,5 тысяч рублей, подытожил Аверин.
https://ria.ru/20201112/svyaz-1584205041.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580180284_90:0:1530:1080_1400x0_80_0_0_e3abec3a2228bfaacdc1c452cdcb7143.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смартфоны, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, синергия, антон аверин, технологии, общество

Названы наиболее эффективные способы дезинфекции смартфона

02:24 12.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Poco X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Дезинфекции смартфона во время пандемии коронавируса следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в коем случае нельзя протирать смартфон спиртом – для санобработки гаджетов есть особые правила, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.
"Этиловый спирт, как и перекись водорода, могут повредить олеофобное покрытие экрана. Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея", - объясняет эксперт.
Но далеко не любая концентрация спирта подойдет для очистки смартфона. Наилучший вариант - 70-80%. Если концентрация выше, раствор испаряется с поверхности быстрее, чем подействует оптимальное время - не менее минуты, добавил он.
Еще один вариант, актуальный в разгар пандемии – боксы для очистки мелких предметов. Обычно они используются в салоне красоты, но теперь производители делают их более компактными, так что для дезинфекции смартфона они вполне подойдут.
Принцип их работы – облучение ультрафиолетом и подобными лучами, которые расщепляют ДНК микробов, не нанося при этом вреда самим вещам. Однако перед тем, как положить смартфон в такой бокс, его все же следует выключить. Приобрести бокс можно на маркетплейсах, их стоимость начинается от 2,5 тысяч рублей, подытожил Аверин.
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
02:09Распространение нового коронавируса
Мобильные операторы раскрыли коронавирусные привычки россиян
 
Распространение нового коронавирусаСмартфоныКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СинергияАнтон АверинТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Победитель "Голоса" монах Фотий: главная опасность - это звездная болезнь
08:18В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID
08:17Эксперт рассказала, может ли рыбий жир защитить от COVID-19
08:17СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного
08:13ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов села на юге республики
08:12ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа
08:07Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19
08:05В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
08:00Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
07:49Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
07:47В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
07:44В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
07:39Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
07:33В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
07:24Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
07:15Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины
07:09Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам
07:05В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
06:55В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой"
06:45Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
Лента новостейМолния