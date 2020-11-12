https://ria.ru/20201112/dezinfektsiya-1584205388.html

Названы наиболее эффективные способы дезинфекции смартфона

Названы наиболее эффективные способы дезинфекции смартфона

Дезинфекции смартфона во время пандемии коронавируса следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:24

2020-11-12T02:24

2020-11-12T02:24

смартфоны

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

синергия

антон аверин

технологии

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Дезинфекции смартфона во время пандемии коронавируса следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в коем случае нельзя протирать смартфон спиртом – для санобработки гаджетов есть особые правила, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.Но далеко не любая концентрация спирта подойдет для очистки смартфона. Наилучший вариант - 70-80%. Если концентрация выше, раствор испаряется с поверхности быстрее, чем подействует оптимальное время - не менее минуты, добавил он.Еще один вариант, актуальный в разгар пандемии – боксы для очистки мелких предметов. Обычно они используются в салоне красоты, но теперь производители делают их более компактными, так что для дезинфекции смартфона они вполне подойдут. Принцип их работы – облучение ультрафиолетом и подобными лучами, которые расщепляют ДНК микробов, не нанося при этом вреда самим вещам. Однако перед тем, как положить смартфон в такой бокс, его все же следует выключить. Приобрести бокс можно на маркетплейсах, их стоимость начинается от 2,5 тысяч рублей, подытожил Аверин.

https://ria.ru/20201112/svyaz-1584205041.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, синергия, антон аверин, технологии, общество