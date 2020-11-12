https://ria.ru/20201112/dezinfektsiya-1584205388.html
Названы наиболее эффективные способы дезинфекции смартфона
Названы наиболее эффективные способы дезинфекции смартфона
Дезинфекции смартфона во время пандемии коронавируса следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:24
2020-11-12T02:24
2020-11-12T02:24
смартфоны
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
синергия
антон аверин
технологии
общество
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Дезинфекции смартфона во время пандемии коронавируса следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в коем случае нельзя протирать смартфон спиртом – для санобработки гаджетов есть особые правила, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.Но далеко не любая концентрация спирта подойдет для очистки смартфона. Наилучший вариант - 70-80%. Если концентрация выше, раствор испаряется с поверхности быстрее, чем подействует оптимальное время - не менее минуты, добавил он.Еще один вариант, актуальный в разгар пандемии – боксы для очистки мелких предметов. Обычно они используются в салоне красоты, но теперь производители делают их более компактными, так что для дезинфекции смартфона они вполне подойдут. Принцип их работы – облучение ультрафиолетом и подобными лучами, которые расщепляют ДНК микробов, не нанося при этом вреда самим вещам. Однако перед тем, как положить смартфон в такой бокс, его все же следует выключить. Приобрести бокс можно на маркетплейсах, их стоимость начинается от 2,5 тысяч рублей, подытожил Аверин.
https://ria.ru/20201112/svyaz-1584205041.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смартфоны, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, синергия, антон аверин, технологии, общество
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Дезинфекции смартфона
во время пандемии коронавируса
следует уделять особое внимание, ведь это та вещь, которая находится у вас в руках постоянно. При этом ни в коем случае нельзя протирать смартфон спиртом – для санобработки гаджетов есть особые правила, рассказал агентству "Прайм"
заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия
" Антон Аверин
.
"Этиловый спирт, как и перекись водорода, могут повредить олеофобное покрытие экрана. Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея", - объясняет эксперт.
Но далеко не любая концентрация спирта подойдет для очистки смартфона. Наилучший вариант - 70-80%. Если концентрация выше, раствор испаряется с поверхности быстрее, чем подействует оптимальное время - не менее минуты, добавил он.
Еще один вариант, актуальный в разгар пандемии – боксы для очистки мелких предметов. Обычно они используются в салоне красоты, но теперь производители делают их более компактными, так что для дезинфекции смартфона они вполне подойдут.
Принцип их работы – облучение ультрафиолетом и подобными лучами, которые расщепляют ДНК микробов, не нанося при этом вреда самим вещам. Однако перед тем, как положить смартфон в такой бокс, его все же следует выключить. Приобрести бокс можно на маркетплейсах, их стоимость начинается от 2,5 тысяч рублей, подытожил Аверин.