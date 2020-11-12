https://ria.ru/20201112/biryukov-1584289157.html
Бирюков: главные московские памятники помыли в преддверии зимы
Бирюков: главные московские памятники помыли в преддверии зимы
Службы Комплекса городского хозяйства Москвы провели последнюю промывку памятников в преддверии зимы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:25
2020-11-12T14:25
2020-11-12T14:25
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Службы Комплекса городского хозяйства Москвы провели последнюю промывку памятников в преддверии зимы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Он отметил, что перед похолоданием специалисты очистили и промыли 18 объектов, в том числе памятники Петру I и князю Владимиру, Триумфальную арку и Монумент Победы на Поклонной горе."Промывки памятников проводятся ежегодно с апреля по октябрь, их число во многом зависит от состояния монументов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что технология промывки зависит от материала, из которого сделан памятник, и состояния объекта.Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что памятники моют как вручную, так и с помощью специальных установок, подающих воду под давлением. Легкие загрязнения - пыль, паутину или листья удаляют сухой чисткой, а частицы почвы, грязевые подтеки смывают. Вспененный раствор наносят на памятник и оставляют примерно на 10 минут, после чего смывают водой, а поверхность вытирают насухо.
https://realty.ria.ru/20201112/moskva-1584100701.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Службы Комплекса городского хозяйства Москвы провели последнюю промывку памятников в преддверии зимы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков
.
Он отметил, что перед похолоданием специалисты очистили и промыли 18 объектов, в том числе памятники Петру I и князю Владимиру, Триумфальную арку и Монумент Победы на Поклонной горе.
"Промывки памятников проводятся ежегодно с апреля по октябрь, их число во многом зависит от состояния монументов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что технология промывки зависит от материала, из которого сделан памятник, и состояния объекта.
"Титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные - щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы. Перед промывкой специалисты проверяют, нет ли на монументе повреждений и ржавчины, проводят фотофиксацию объекта", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что памятники моют как вручную, так и с помощью специальных установок, подающих воду под давлением. Легкие загрязнения - пыль, паутину или листья удаляют сухой чисткой, а частицы почвы, грязевые подтеки смывают. Вспененный раствор наносят на памятник и оставляют примерно на 10 минут, после чего смывают водой, а поверхность вытирают насухо.