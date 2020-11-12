https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584325983.html

В Белоруссии задержали администратора одного из Telegram-каналов

В Белоруссии задержали администратора одного из Telegram-каналов

Администратор "радикального Telegram-канала", публично призывавшего к участию в массовых беспорядках, 32-летний минчанин Николай Дедок задержан в Белоруссии,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:03

2020-11-12T17:03

2020-11-12T18:09

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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Администратор "радикального Telegram-канала", публично призывавшего к участию в массовых беспорядках, 32-летний минчанин Николай Дедок задержан в Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики."Сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал "Мiкоlа", где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия. В мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.В нем также отмечается, что Дедок – "один из лидеров анархистского движения страны".По данным МВД, в "конспиративной квартире" в поселке Сосновый Осиповичского района (Минская область), где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.Как отметили в МВД республики, следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурант активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания, говорится в сообщении.В пресс-службе обратили внимание, что Дедок ранее был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора. "С его слов, жизнь с анархистским движением он связан в 2003 году", - уточнили в ведомстве.По данным МВД, правоохранители продолжают работу по установлению иных участников радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире