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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584279952.html
Силы на Западе не хотят стабилизации ситуация в Белоруссии, заявил Лавров
Силы на Западе не хотят стабилизации ситуация в Белоруссии, заявил Лавров
Многие силы на Западе заинтересованы в том, чтобы напряженная ситуация в Белоруссии сохранялась, но вмешательство во внутренние дела республики необходимо... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:42
2020-11-12T13:42
протесты в белоруссии
сергей лавров
белоруссия
вильнюс
варшава
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Многие силы на Западе заинтересованы в том, чтобы напряженная ситуация в Белоруссии сохранялась, но вмешательство во внутренние дела республики необходимо прекратить, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, есть и многое другое "из того, что делается извне для поддержания конфронтационной атмосферы".Лавров отметил, что из-за рубежа идут не просто потоки денег для финансирования протестов в Белоруссии, "но из Варшавы и Вильнюса через соцсети в ручном режиме идут не только деньги, но и распространяются инструкции, мы их видели"."Инструкции о том, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества. Те же самые "коктейли Молотова" и многое другое", - уточнил министр."Наша позиция очень простая. Необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html
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сергей лавров, белоруссия, вильнюс, варшава, в мире

Силы на Западе не хотят стабилизации ситуация в Белоруссии, заявил Лавров

13:42 12.11.2020
 
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Многие силы на Западе заинтересованы в том, чтобы напряженная ситуация в Белоруссии сохранялась, но вмешательство во внутренние дела республики необходимо прекратить, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить в Белоруссии власть, не попытка вбить клин между Белоруссией и Российской Федерацией, но все эти такие благие заклинания не подтверждаются практическими действиями. Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать именно такую бескомпромиссную линию", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, есть и многое другое "из того, что делается извне для поддержания конфронтационной атмосферы".
Лавров отметил, что из-за рубежа идут не просто потоки денег для финансирования протестов в Белоруссии, "но из Варшавы и Вильнюса через соцсети в ручном режиме идут не только деньги, но и распространяются инструкции, мы их видели".
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"Инструкции о том, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества. Те же самые "коктейли Молотова" и многое другое", - уточнил министр.
"Наша позиция очень простая. Необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования", - подчеркнул Лавров.
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