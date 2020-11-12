Силы на Западе не хотят стабилизации ситуация в Белоруссии, заявил Лавров
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Многие силы на Западе заинтересованы в том, чтобы напряженная ситуация в Белоруссии сохранялась, но вмешательство во внутренние дела республики необходимо прекратить, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить в Белоруссии власть, не попытка вбить клин между Белоруссией и Российской Федерацией, но все эти такие благие заклинания не подтверждаются практическими действиями. Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать именно такую бескомпромиссную линию", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
По его словам, есть и многое другое "из того, что делается извне для поддержания конфронтационной атмосферы".
"Инструкции о том, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества. Те же самые "коктейли Молотова" и многое другое", - уточнил министр.
"Наша позиция очень простая. Необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования", - подчеркнул Лавров.