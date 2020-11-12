https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584279952.html

Силы на Западе не хотят стабилизации ситуация в Белоруссии, заявил Лавров

Силы на Западе не хотят стабилизации ситуация в Белоруссии, заявил Лавров

Многие силы на Западе заинтересованы в том, чтобы напряженная ситуация в Белоруссии сохранялась, но вмешательство во внутренние дела республики необходимо... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:42

2020-11-12T13:42

2020-11-12T13:42

протесты в белоруссии

сергей лавров

белоруссия

вильнюс

варшава

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Многие силы на Западе заинтересованы в том, чтобы напряженная ситуация в Белоруссии сохранялась, но вмешательство во внутренние дела республики необходимо прекратить, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, есть и многое другое "из того, что делается извне для поддержания конфронтационной атмосферы".Лавров отметил, что из-за рубежа идут не просто потоки денег для финансирования протестов в Белоруссии, "но из Варшавы и Вильнюса через соцсети в ручном режиме идут не только деньги, но и распространяются инструкции, мы их видели"."Инструкции о том, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества. Те же самые "коктейли Молотова" и многое другое", - уточнил министр."Наша позиция очень простая. Необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html

https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584274780.html

белоруссия

вильнюс

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, белоруссия, вильнюс, варшава, в мире