https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584274780.html

Лавров назвал протестный опыт Белоруссии печальным и бессмысленным

Лавров назвал протестный опыт Белоруссии печальным и бессмысленным

Опыт Белоруссии по протестам весьма печален, даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:21

2020-11-12T13:21

2020-11-12T13:31

протесты в белоруссии

сергей лавров

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опыт Белоруссии по протестам весьма печален, даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Опыт Белоруссии весьма и весьма печален. Я думаю, что даже те, кто пытается патронировать этому белорусскому протесту, они уже понимают бессмысленность этой затеи, но, к сожалению, остановиться не могут", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции..После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, белоруссия, в мире