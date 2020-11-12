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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584274780.html
Лавров назвал протестный опыт Белоруссии печальным и бессмысленным
Лавров назвал протестный опыт Белоруссии печальным и бессмысленным
Опыт Белоруссии по протестам весьма печален, даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:21
2020-11-12T13:31
протесты в белоруссии
сергей лавров
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опыт Белоруссии по протестам весьма печален, даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Опыт Белоруссии весьма и весьма печален. Я думаю, что даже те, кто пытается патронировать этому белорусскому протесту, они уже понимают бессмысленность этой затеи, но, к сожалению, остановиться не могут", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции..После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров назвал протестный опыт Белоруссии печальным и бессмысленным

13:21 12.11.2020 (обновлено: 13:31 12.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш Народовластия" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опыт Белоруссии по протестам весьма печален, даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Опыт Белоруссии весьма и весьма печален. Я думаю, что даже те, кто пытается патронировать этому белорусскому протесту, они уже понимают бессмысленность этой затеи, но, к сожалению, остановиться не могут", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции..
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23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
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