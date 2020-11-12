https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584271506.html

Лавров отметил снижение активности протестов в Белоруссии

Лавров отметил снижение активности протестов в Белоруссии

Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, хотя и видно, что их активность снижается, заявил в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:09

2020-11-12T13:09

2020-11-12T13:43

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

сергей лавров

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, хотя и видно, что их активность снижается, заявил в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Снижение активности протестов в Белоруссии показывает, что люди понимают - нужно переходить к конструктивному диалогу, заявил Сергей Лавров.".. вот это снижение массовой активности очевидно отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными ... что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу ...", - сказал он, напомнив о конституционной реформе, предложенной ранее.Лавров заявил, что "здоровая" оппозиция может участвовать в диалоге с Минском, те, кто находятся за границей, этого желания не показывают.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html

https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире