Лавров отметил снижение активности протестов в Белоруссии
13:09 12.11.2020 (обновлено: 13:43 12.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, хотя и видно, что их активность снижается, заявил в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет, число участников несанкционированных акций сокращается. Как я понимаю, в последнее воскресенье было несколько тысяч - от трех до пяти, мне сказали. Ну, это совсем не те цифры, какие были раньше, когда более 100 тысяч выходили на улицу", - сказал он.
Снижение активности протестов в Белоруссии показывает, что люди понимают - нужно переходить к конструктивному диалогу, заявил Сергей Лавров.
".. вот это снижение массовой активности очевидно отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными ... что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу ...", - сказал он, напомнив о конституционной реформе, предложенной ранее.
Лавров заявил, что "здоровая" оппозиция может участвовать в диалоге с Минском, те, кто находятся за границей, этого желания не показывают.
"К сожалению, оппозиция, которая сейчас работает из-за границы - из Вильнюса, из Варшавы - она занимает другую позицию, она не хочет никакого диалога, никакой конструктивной контрпрограммы у нее нет, кроме как свержение президента Лукашенко, требование его отставки и требование новых президентских выборов", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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