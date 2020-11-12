Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584271506.html
Лавров отметил снижение активности протестов в Белоруссии
Лавров отметил снижение активности протестов в Белоруссии
Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, хотя и видно, что их активность снижается, заявил в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:09
2020-11-12T13:43
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
сергей лавров
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582565845_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8dc29a0940994342743d44ff198f92ba.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, хотя и видно, что их активность снижается, заявил в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Снижение активности протестов в Белоруссии показывает, что люди понимают - нужно переходить к конструктивному диалогу, заявил Сергей Лавров.".. вот это снижение массовой активности очевидно отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными ... что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу ...", - сказал он, напомнив о конституционной реформе, предложенной ранее.Лавров заявил, что "здоровая" оппозиция может участвовать в диалоге с Минском, те, кто находятся за границей, этого желания не показывают.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html
https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582565845_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_476044a8cffab5d038dbfe083392c357.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров отметил снижение активности протестов в Белоруссии

13:09 12.11.2020 (обновлено: 13:43 12.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске.
Участники несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске. - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, хотя и видно, что их активность снижается, заявил в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет, число участников несанкционированных акций сокращается. Как я понимаю, в последнее воскресенье было несколько тысяч - от трех до пяти, мне сказали. Ну, это совсем не те цифры, какие были раньше, когда более 100 тысяч выходили на улицу", - сказал он.
Снижение активности протестов в Белоруссии показывает, что люди понимают - нужно переходить к конструктивному диалогу, заявил Сергей Лавров.
".. вот это снижение массовой активности очевидно отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными ... что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу ...", - сказал он, напомнив о конституционной реформе, предложенной ранее.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 19:07Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет "провинцией" Польши или Литвы
Лавров заявил, что "здоровая" оппозиция может участвовать в диалоге с Минском, те, кто находятся за границей, этого желания не показывают.
"К сожалению, оппозиция, которая сейчас работает из-за границы - из Вильнюса, из Варшавы - она занимает другую позицию, она не хочет никакого диалога, никакой конструктивной контрпрограммы у нее нет, кроме как свержение президента Лукашенко, требование его отставки и требование новых президентских выборов", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 17:04Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила о готовности начать переговоры с властями Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
22:15В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
Лента новостейМолния