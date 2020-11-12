https://ria.ru/20201112/bayden-1584361638.html

Лидер демократов в сенате призвал республиканцев признать победу Байдена

Лидер демократов в сенате призвал республиканцев признать победу Байдена

Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал республиканцев признать победу Джо Байдена и приступить к совместной работе по борьбе РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:14

2020-11-12T19:14

2020-11-12T19:14

выборы президента сша — 2020

чак шумер

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал республиканцев признать победу Джо Байдена и приступить к совместной работе по борьбе с коронавирусом."Байден выиграл, это факт, и ничего из того, что делают республиканцы или Трамп, это не изменит", - сказал Шумер на пресс-конференции в конгрессе в четверг. "Обращаюсь к моим коллегам-республиканцам в сенате: Байден выиграл, давайте двигаться дальше, настало время работать с нами над разрешением кризиса и вместе работать над решением проблем", - сказал демократ. Он призвал республиканцев "прекратить отрицать реальность" и продолжить работу по борьбе с пандемией коронавируса. "Время продолжать работу на благо американцев", - сказал Шумер.В среду число новых случаев заболевания COVID–19 в США превысило 144 тысячи, восьмой день подряд число заболевших в стране превышает сто тысяч человек. Общее число заболевших в США превышает 10,4 миллиона человек, более 240 тысяч американцев скончались.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чак шумер, дональд трамп, джо байден, республиканская партия сша, демократическая партия сша, сша, в мире