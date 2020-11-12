Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/bayden-1584361638.html
Лидер демократов в сенате призвал республиканцев признать победу Байдена
Лидер демократов в сенате призвал республиканцев признать победу Байдена
Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал республиканцев признать победу Джо Байдена и приступить к совместной работе по борьбе РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:14
2020-11-12T19:14
выборы президента сша — 2020
чак шумер
дональд трамп
джо байден
республиканская партия сша
демократическая партия сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_0:0:2464:1386_1400x0_80_0_0_d302236d8027445a03d03cffd87ac459.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал республиканцев признать победу Джо Байдена и приступить к совместной работе по борьбе с коронавирусом."Байден выиграл, это факт, и ничего из того, что делают республиканцы или Трамп, это не изменит", - сказал Шумер на пресс-конференции в конгрессе в четверг. "Обращаюсь к моим коллегам-республиканцам в сенате: Байден выиграл, давайте двигаться дальше, настало время работать с нами над разрешением кризиса и вместе работать над решением проблем", - сказал демократ. Он призвал республиканцев "прекратить отрицать реальность" и продолжить работу по борьбе с пандемией коронавируса. "Время продолжать работу на благо американцев", - сказал Шумер.В среду число новых случаев заболевания COVID–19 в США превысило 144 тысячи, восьмой день подряд число заболевших в стране превышает сто тысяч человек. Общее число заболевших в США превышает 10,4 миллиона человек, более 240 тысяч американцев скончались.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_52:0:2259:1655_1400x0_80_0_0_94c2c8ba29c113b3d9107400eb042584.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чак шумер, дональд трамп, джо байден, республиканская партия сша, демократическая партия сша, сша, в мире

Лидер демократов в сенате призвал республиканцев признать победу Байдена

19:14 12.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал республиканцев признать победу Джо Байдена и приступить к совместной работе по борьбе с коронавирусом.
"Байден выиграл, это факт, и ничего из того, что делают республиканцы или Трамп, это не изменит", - сказал Шумер на пресс-конференции в конгрессе в четверг. "Обращаюсь к моим коллегам-республиканцам в сенате: Байден выиграл, давайте двигаться дальше, настало время работать с нами над разрешением кризиса и вместе работать над решением проблем", - сказал демократ. Он призвал республиканцев "прекратить отрицать реальность" и продолжить работу по борьбе с пандемией коронавируса. "Время продолжать работу на благо американцев", - сказал Шумер.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 08:00Выборы президента США — 2020
Итог выборов в США: проиграло большинство
В среду число новых случаев заболевания COVID–19 в США превысило 144 тысячи, восьмой день подряд число заболевших в стране превышает сто тысяч человек. Общее число заболевших в США превышает 10,4 миллиона человек, более 240 тысяч американцев скончались.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Чак ШумерДональд ТрампДжо БайденРеспубликанская партия СШАДемократическая партия СШАСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
22:15В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
Лента новостейМолния