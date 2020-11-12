Лидер демократов в сенате призвал республиканцев признать победу Байдена
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал республиканцев признать победу Джо Байдена и приступить к совместной работе по борьбе с коронавирусом.
"Байден выиграл, это факт, и ничего из того, что делают республиканцы или Трамп, это не изменит", - сказал Шумер на пресс-конференции в конгрессе в четверг. "Обращаюсь к моим коллегам-республиканцам в сенате: Байден выиграл, давайте двигаться дальше, настало время работать с нами над разрешением кризиса и вместе работать над решением проблем", - сказал демократ. Он призвал республиканцев "прекратить отрицать реальность" и продолжить работу по борьбе с пандемией коронавируса. "Время продолжать работу на благо американцев", - сказал Шумер.
В среду число новых случаев заболевания COVID–19 в США превысило 144 тысячи, восьмой день подряд число заболевших в стране превышает сто тысяч человек. Общее число заболевших в США превышает 10,4 миллиона человек, более 240 тысяч американцев скончались.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
4 ноября, 02:27ИнфографикаИтоги президентских выборов в США