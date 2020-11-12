Эксперт рассказал о "прозрачном" политическом курсе Байдена
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Избрание демократа Джо Байдена президентом США на первых порах, безусловно, вызовет удовлетворение в Европе, но в перспективе эти перемены не снизят актуальности для Евросоюза развивать собственный независимый курс, сконцентрированный на укреплении внутриевропейских связей, сказал в беседе с РИА Новости базирующийся в Брюсселе историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.
"Байден олицетворяет традиционную внешнюю политику, базирующуюся на традиционных ценностях, а также предполагающую тесную координацию с союзниками в Европе и Азии", - сказал эксперт. Такой политический курс принято называть "прозрачным", "предсказуемым", "основанным на правилах международного порядка".
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При этом, по словам эксперта, на деле США продолжат курс на "глобальную гегемонию, согласно которой только одна страна в мире обладает истинным суверенитетом".
"Реальность такова, что за последние четыре года неприкрытого эгоизма и агрессии США в отношениях с союзниками и с остальным миром связи с Европой пошатнулись. Европейцы теперь гораздо более согласованы между собой, выступают за общеевропейский суверенитет, общую внешнюю и оборонную политику, которая будет гораздо меньше зависеть от США", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что такой независимый европейский курс сохранит свою актуальность еще и потому, что "тень" Дональда Трампа будет стоять за американо-европейскими отношениями. "Результаты выборов показали, что Дональд Трамп не был случайной фигурой, - он представляет почти 50% американского электората, отвергающего тесные союзы прошлых эпох. Сторонники Трампа никуда не денутся, и их тень всегда будет стоять за американо-европейскими отношениями", - пояснил Доктороу.
В минувшую субботу Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Вчера, 13:30АкцентыДжо Байден клеймит Дональда Трампа и начинает назначать кадрыТранзит власти в США может пройти болезненно. Байден обвинил Трампа в нежелании признать итоги выборов и анонсировал первый кадровый ход в своей команде. Главой аппарата станет его давний соратник Рон Клейн. Он боролся с Эболой (в Африке) и Трампом (в США, вербально).
Накануне, выступая перед депутатами Европарламента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейская комиссия уже обдумывает подход к будущему сотрудничеству с США после победы Джо Байдена на президентских выборах, ЕС готов запустить сотрудничество с новой американской администрацией как можно скорее, но должен продолжить укреплять свою стратегическую автономию, эта концепция сохраняется.