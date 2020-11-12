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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/bayden-1584281157.html
Эксперт рассказал о "прозрачном" политическом курсе Байдена
Эксперт рассказал о "прозрачном" политическом курсе Байдена
Избрание демократа Джо Байдена президентом США на первых порах, безусловно, вызовет удовлетворение в Европе, но в перспективе эти перемены не снизят... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:49
2020-11-12T13:49
выборы президента сша — 2020
европарламент
жозеп боррель
дональд трамп
воз
евросоюз
джо байден
китай
европа
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Избрание демократа Джо Байдена президентом США на первых порах, безусловно, вызовет удовлетворение в Европе, но в перспективе эти перемены не снизят актуальности для Евросоюза развивать собственный независимый курс, сконцентрированный на укреплении внутриевропейских связей, сказал в беседе с РИА Новости базирующийся в Брюсселе историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.При этом, по словам эксперта, на деле США продолжат курс на "глобальную гегемонию, согласно которой только одна страна в мире обладает истинным суверенитетом".Он добавил, что такой независимый европейский курс сохранит свою актуальность еще и потому, что "тень" Дональда Трампа будет стоять за американо-европейскими отношениями. "Результаты выборов показали, что Дональд Трамп не был случайной фигурой, - он представляет почти 50% американского электората, отвергающего тесные союзы прошлых эпох. Сторонники Трампа никуда не денутся, и их тень всегда будет стоять за американо-европейскими отношениями", - пояснил Доктороу.В минувшую субботу Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Накануне, выступая перед депутатами Европарламента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейская комиссия уже обдумывает подход к будущему сотрудничеству с США после победы Джо Байдена на президентских выборах, ЕС готов запустить сотрудничество с новой американской администрацией как можно скорее, но должен продолжить укреплять свою стратегическую автономию, эта концепция сохраняется.Боррель пояснил, что рассчитывает на партнерство с США в международных институтах ООН и ВОЗ, координация усилий ЕС и США необходима также в вопросах борьбы с пандемией коронавируса, взаимодействия по изменению климата, ситуации в Китае, Иране, соседних с ЕС и США странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/evrosoyuz-1583659693.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/lukashenko-1583525527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/ssha-1584277086.html
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европарламент, жозеп боррель, дональд трамп, воз, евросоюз, джо байден, китай, европа, сша, в мире

Эксперт рассказал о "прозрачном" политическом курсе Байдена

13:49 12.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Избрание демократа Джо Байдена президентом США на первых порах, безусловно, вызовет удовлетворение в Европе, но в перспективе эти перемены не снизят актуальности для Евросоюза развивать собственный независимый курс, сконцентрированный на укреплении внутриевропейских связей, сказал в беседе с РИА Новости базирующийся в Брюсселе историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.
"Байден олицетворяет традиционную внешнюю политику, базирующуюся на традиционных ценностях, а также предполагающую тесную координацию с союзниками в Европе и Азии", - сказал эксперт. Такой политический курс принято называть "прозрачным", "предсказуемым", "основанным на правилах международного порядка".
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При этом, по словам эксперта, на деле США продолжат курс на "глобальную гегемонию, согласно которой только одна страна в мире обладает истинным суверенитетом".
"Реальность такова, что за последние четыре года неприкрытого эгоизма и агрессии США в отношениях с союзниками и с остальным миром связи с Европой пошатнулись. Европейцы теперь гораздо более согласованы между собой, выступают за общеевропейский суверенитет, общую внешнюю и оборонную политику, которая будет гораздо меньше зависеть от США", - подчеркнул собеседник агентства.
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Он добавил, что такой независимый европейский курс сохранит свою актуальность еще и потому, что "тень" Дональда Трампа будет стоять за американо-европейскими отношениями. "Результаты выборов показали, что Дональд Трамп не был случайной фигурой, - он представляет почти 50% американского электората, отвергающего тесные союзы прошлых эпох. Сторонники Трампа никуда не денутся, и их тень всегда будет стоять за американо-европейскими отношениями", - пояснил Доктороу.
В минувшую субботу Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Джо Байден клеймит Дональда Трампа и начинает назначать кадрыТранзит власти в США может пройти болезненно. Байден обвинил Трампа в нежелании признать итоги выборов и анонсировал первый кадровый ход в своей команде. Главой аппарата станет его давний соратник Рон Клейн. Он боролся с Эболой (в Африке) и Трампом (в США, вербально).
Накануне, выступая перед депутатами Европарламента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейская комиссия уже обдумывает подход к будущему сотрудничеству с США после победы Джо Байдена на президентских выборах, ЕС готов запустить сотрудничество с новой американской администрацией как можно скорее, но должен продолжить укреплять свою стратегическую автономию, эта концепция сохраняется.
Боррель пояснил, что рассчитывает на партнерство с США в международных институтах ООН и ВОЗ, координация усилий ЕС и США необходима также в вопросах борьбы с пандемией коронавируса, взаимодействия по изменению климата, ситуации в Китае, Иране, соседних с ЕС и США странах.
 
Выборы президента США — 2020ЕвропарламентЖозеп БоррельДональд ТрампВОЗЕвросоюзДжо БайденКитайЕвропаСШАВ мире
 
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