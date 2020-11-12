https://ria.ru/20201112/bayden-1584281157.html

Эксперт рассказал о "прозрачном" политическом курсе Байдена

Эксперт рассказал о "прозрачном" политическом курсе Байдена

Избрание демократа Джо Байдена президентом США на первых порах, безусловно, вызовет удовлетворение в Европе, но в перспективе эти перемены не снизят... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:49

2020-11-12T13:49

2020-11-12T13:49

выборы президента сша — 2020

европарламент

жозеп боррель

дональд трамп

воз

евросоюз

джо байден

китай

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_0:0:2464:1386_1400x0_80_0_0_d302236d8027445a03d03cffd87ac459.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Избрание демократа Джо Байдена президентом США на первых порах, безусловно, вызовет удовлетворение в Европе, но в перспективе эти перемены не снизят актуальности для Евросоюза развивать собственный независимый курс, сконцентрированный на укреплении внутриевропейских связей, сказал в беседе с РИА Новости базирующийся в Брюсселе историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.При этом, по словам эксперта, на деле США продолжат курс на "глобальную гегемонию, согласно которой только одна страна в мире обладает истинным суверенитетом".Он добавил, что такой независимый европейский курс сохранит свою актуальность еще и потому, что "тень" Дональда Трампа будет стоять за американо-европейскими отношениями. "Результаты выборов показали, что Дональд Трамп не был случайной фигурой, - он представляет почти 50% американского электората, отвергающего тесные союзы прошлых эпох. Сторонники Трампа никуда не денутся, и их тень всегда будет стоять за американо-европейскими отношениями", - пояснил Доктороу.В минувшую субботу Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Накануне, выступая перед депутатами Европарламента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейская комиссия уже обдумывает подход к будущему сотрудничеству с США после победы Джо Байдена на президентских выборах, ЕС готов запустить сотрудничество с новой американской администрацией как можно скорее, но должен продолжить укреплять свою стратегическую автономию, эта концепция сохраняется.Боррель пояснил, что рассчитывает на партнерство с США в международных институтах ООН и ВОЗ, координация усилий ЕС и США необходима также в вопросах борьбы с пандемией коронавируса, взаимодействия по изменению климата, ситуации в Китае, Иране, соседних с ЕС и США странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/evrosoyuz-1583659693.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/lukashenko-1583525527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/ssha-1584277086.html

китай

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, жозеп боррель, дональд трамп, воз, евросоюз, джо байден, китай, европа, сша, в мире