System of a Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении

Группа System Of A Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении, выпустив две новые песни на прошлой неделе, сообщает NME. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:57

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группа System Of A Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении, выпустив две новые песни на прошлой неделе, сообщает NME.Два трека "Protect the land" и "Genocidal Humanoidz" музыканты c армянскими корнями записали после 15-летнего перерыва и сразу заявили, что все собранные средства будут перечислены фонду помощи Армении.Участники группы также выложили на своем YouTube-канале совместное интервью, в котором рассказали, почему они решили вновь объединиться. Серж Танкян назвал нынешний конфликт вокруг Нагарного Карабаха несправедливостью и подчеркнул, что ему очень хотелось бы привлечь к нему внимание людей творчеством System OF A Down. "Для нас как для группы это потрясающая возможность воссоединиться, все отложить и поговорить о нашем народе", — пояснил он. Он также поблагодарил поклонников за поддержку и помощь в сборе средств и осудил действия Азербайджана и Турции в этом конфликте."Нам всем четверым это очень важно. Мы хотим, чтобы вы знали правду. Это нужно нашим предкам, нашей культуре, нашему народу. Помогите распространить эту информацию", — заявил он.

