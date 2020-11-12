https://ria.ru/20201112/armenia-1584354843.html
System of a Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении
System of a Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении
Группа System Of A Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении, выпустив две новые песни на прошлой неделе, сообщает NME. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:57
2020-11-12T18:57
2020-11-12T18:57
культура
новости культуры
серж танкян
system of a down
турция
азербайджан
армения
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группа System Of A Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении, выпустив две новые песни на прошлой неделе, сообщает NME.Два трека "Protect the land" и "Genocidal Humanoidz" музыканты c армянскими корнями записали после 15-летнего перерыва и сразу заявили, что все собранные средства будут перечислены фонду помощи Армении.Участники группы также выложили на своем YouTube-канале совместное интервью, в котором рассказали, почему они решили вновь объединиться. Серж Танкян назвал нынешний конфликт вокруг Нагарного Карабаха несправедливостью и подчеркнул, что ему очень хотелось бы привлечь к нему внимание людей творчеством System OF A Down. "Для нас как для группы это потрясающая возможность воссоединиться, все отложить и поговорить о нашем народе", — пояснил он. Он также поблагодарил поклонников за поддержку и помощь в сборе средств и осудил действия Азербайджана и Турции в этом конфликте."Нам всем четверым это очень важно. Мы хотим, чтобы вы знали правду. Это нужно нашим предкам, нашей культуре, нашему народу. Помогите распространить эту информацию", — заявил он.
https://ria.ru/20201107/armenia-1583409035.html
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, серж танкян, system of a down, турция, азербайджан, армения
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости
. Группа System Of A Down собрала более 600 тысяч долларов в фонд помощи Армении, выпустив две новые песни на прошлой неделе, сообщает
NME.
Два трека "Protect the land" и "Genocidal Humanoidz" музыканты c армянскими корнями записали после 15-летнего перерыва и сразу заявили, что все собранные средства будут перечислены фонду помощи Армении.
Участники группы также выложили на своем YouTube-канале совместное интервью, в котором рассказали, почему они решили вновь объединиться.
Серж Танкян назвал нынешний конфликт вокруг Нагарного Карабаха несправедливостью и подчеркнул, что ему очень хотелось бы привлечь к нему внимание людей творчеством System OF A Down.
"Для нас как для группы это потрясающая возможность воссоединиться, все отложить и поговорить о нашем народе", — пояснил он.
Он также поблагодарил поклонников за поддержку и помощь в сборе средств и осудил действия Азербайджана и Турции в этом конфликте.
"Нам всем четверым это очень важно. Мы хотим, чтобы вы знали правду. Это нужно нашим предкам, нашей культуре, нашему народу. Помогите распространить эту информацию", — заявил он.