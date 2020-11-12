Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201112/anastasiy-1584329937.html
Глава Албанской церкви госпитализирован в Греции для лечения от COVID-19
Глава Албанской церкви госпитализирован в Греции для лечения от COVID-19
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий госпитализирован в специализированную греческую клинику для лечения от коронавируса, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:16
2020-11-12T17:16
религия и мировоззрение
религия
албанская православная церковь
здоровье - общество
тирана (город)
албания
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144490/82/1444908210_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ef934e772f01cc9fa602ea1f1eae2380.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий госпитализирован в специализированную греческую клинику для лечения от коронавируса, сообщается на сайте Албанской православной церкви."После появления симптомов коронавируса COVID-19 в легкой форме было сочтено целесообразным перевести архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасия в Афины (в Благовещенский госпиталь) для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.В четверг греческий телеканал ERT-1 сообщил о том, что 91-летний архиепископ Анастасий сдал тест на коронавирус в медицинском центре в Тиране, который дал положительный результат.В июне этого года предстоятелю Албанской церкви сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. После операции архиепископия сообщала, что состояние здоровья Анастасия "очень удовлетворительное".Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.Ранее коронавирус был подтвержден также у другого предстоятеля - Сербского патриарха Иринея. У него заболевание также протекает в легкой форме, патриарх проходит лечение в белградской клинике.
https://ria.ru/20201105/iriney-1583224303.html
https://ria.ru/20201008/patriarkh-1578819676.html
тирана (город)
албания
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/144490/82/1444908210_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_313cfa83a4caa5e3a2f817053f8b57f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, албанская православная церковь, здоровье - общество, тирана (город), албания, афины, в мире

Глава Албанской церкви госпитализирован в Греции для лечения от COVID-19

17:16 12.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий госпитализирован в специализированную греческую клинику для лечения от коронавируса, сообщается на сайте Албанской православной церкви.
"После появления симптомов коронавируса COVID-19 в легкой форме было сочтено целесообразным перевести архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасия в Афины (в Благовещенский госпиталь) для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Патриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 17:15Религия и мировоззрение
Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом
В четверг греческий телеканал ERT-1 сообщил о том, что 91-летний архиепископ Анастасий сдал тест на коронавирус в медицинском центре в Тиране, который дал положительный результат.
В июне этого года предстоятелю Албанской церкви сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. После операции архиепископия сообщала, что состояние здоровья Анастасия "очень удовлетворительное".
Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.
Ранее коронавирус был подтвержден также у другого предстоятеля - Сербского патриарха Иринея. У него заболевание также протекает в легкой форме, патриарх проходит лечение в белградской клинике.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 13:36Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла
 
Религия и мировоззрениеРелигияАлбанская православная церковьЗдоровье - ОбществоТирана (город)АлбанияАфиныВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
22:15В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
Лента новостейМолния