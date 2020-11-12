https://ria.ru/20201112/anastasiy-1584329937.html
Глава Албанской церкви госпитализирован в Греции для лечения от COVID-19
Глава Албанской церкви госпитализирован в Греции для лечения от COVID-19
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий госпитализирован в специализированную греческую клинику для лечения от коронавируса, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:16
2020-11-12T17:16
2020-11-12T17:16
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий госпитализирован в специализированную греческую клинику для лечения от коронавируса, сообщается на сайте Албанской православной церкви."После появления симптомов коронавируса COVID-19 в легкой форме было сочтено целесообразным перевести архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасия в Афины (в Благовещенский госпиталь) для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.В четверг греческий телеканал ERT-1 сообщил о том, что 91-летний архиепископ Анастасий сдал тест на коронавирус в медицинском центре в Тиране, который дал положительный результат.В июне этого года предстоятелю Албанской церкви сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. После операции архиепископия сообщала, что состояние здоровья Анастасия "очень удовлетворительное".Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.Ранее коронавирус был подтвержден также у другого предстоятеля - Сербского патриарха Иринея. У него заболевание также протекает в легкой форме, патриарх проходит лечение в белградской клинике.
https://ria.ru/20201105/iriney-1583224303.html
https://ria.ru/20201008/patriarkh-1578819676.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, албанская православная церковь, здоровье - общество, тирана (город), албания, афины, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий госпитализирован в специализированную греческую клинику для лечения от коронавируса, сообщается на сайте Албанской православной церкви.
"После появления симптомов коронавируса COVID-19 в легкой форме было сочтено целесообразным перевести архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасия в Афины (в Благовещенский госпиталь) для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В четверг греческий телеканал ERT-1 сообщил о том, что 91-летний архиепископ Анастасий сдал тест на коронавирус в медицинском центре в Тиране, который дал положительный результат.
В июне этого года предстоятелю Албанской церкви сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. После операции архиепископия сообщала, что состояние здоровья Анастасия "очень удовлетворительное".
Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.
Ранее коронавирус был подтвержден также у другого предстоятеля - Сербского патриарха Иринея. У него заболевание также протекает в легкой форме, патриарх проходит лечение в белградской клинике.