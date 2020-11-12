https://ria.ru/20201112/abkhaziya-1584161664.html

Межгосударственные отношения России и Абхазии

Межгосударственные отношения России и Абхазии

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T00:06

2020-11-12T00:06

2020-11-12T00:06

россия

абхазия

справки

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26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.Российско-абхазский политический диалог на высшем уровне носит интенсивный характер. Президент Российской Федерации Владимир Путин дважды посещал Абхазию с рабочим визитом (8 августа 2013 года и 8 августа 2017 года).Президент Абхазии (2014-2020) Рауль Хаджимба неоднократно посещал Россию с визитами: в августе (Москва) и в ноябре (Сочи) 2014 года, дважды в мае 2015 года (Москва), в феврале и в декабре 2016 года (Москва), в августе и ноябре 2018 года, в августе 2019 года. 23 марта 2020 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия. 5 мая 2020 года Аслан Бжания посетил Россию с первым рабочим визитом в качестве главы государства. 24 июня 2020 года президент Абхазии Аслан Бжания присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Позднее Аслан Бжания посещал Москву с рабочими поездками в июле, сентябре и октябре. В ходе визитов состоялись встречи с членами правительства РФ и администрации президента России.Рабочие визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сухум прошли 26 апреля 2011 года и 18-19 апреля 2017 года.Сергей Лавров встречался с министром иностранных дел Абхазии в апреле 2012 года, в марте 2015 года, в марте и в ноябре 2016 года, в апреле 2019 года в Москве.Регулярно проводятся межмидовские консультации. Российские и абхазские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.Российская Федерация является основным торговым партнером Абхазии (свыше 77% товарооборота Республики). В 2019 году российско-абхазский товарооборот составил 282,234 миллиона долларов (в 2018 году – 256,622 миллиона долларов). Экспорт – 211,424 миллиона долларов, импорт – 70,910 миллиона долларов.По итогам первого полугодия товарооборот России с Абхазией составил 99,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт 73,8 миллиона долларов и импорт – 25,8 миллиона долларов.Основу российского экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства и др. Более 90% российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республики. За время реализации инвестпрограмм Республике Абхазия из российского бюджета было выделено 23 миллиарда рублей. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Всего в рамках инвестпрограммы планируется реализовать 100 объектов. В 2020 году акцент планировалось сделать на ремонт и строительство дорог, водоснабжение и энергетику. Среди наиболее крупных объектов – Военно-Сухумская дорога, дороги к селам Ачандара, Аацы, Абгархук, часть дороги, ведущей в Пицунду, два напорных водовода в Сухуме, модернизация электрических подстанций, капитальный ремонт распределительных сетей в Сухуме и районах, а также начало проектирования тюрьмы в Абхазии. Эта работа координируется в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.Очередное заседание межправкомиссии прошло в декабре 2019 года в Сухуме.В Республике зарегистрировано более двухсот совместных российско-абхазских предприятий. Сотрудничество по линии частного бизнеса осуществляется, главным образом, в областях связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства.Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности. На основе Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Абхазии от 17 февраля 2010 года в Республике дислоцируется 7-я объединенная российская военная база, обеспечивающая защиту суверенитета и безопасности Абхазии, а в соответствии с Соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года – Погрануправление ФСБ России.Динамично развиваются межрегиональные связи, начало которым было положено еще до признания Россией независимости Абхазии.Абхазия входит в число популярных туристических направлений у россиян. По данным Росстата, в 2019 году Абхазию посетили 4,8 миллиона российских туристов. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса граница между двумя странами была закрыта почти четыре месяца, с 28 марта по 1 августа. По данным Минтуризма республики, с 1 августа 2020 года Абхазию посетило более 600 тысяч туристов. По сравнению с таким же периодом прошлого года турпоток упал почти наполовину.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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