Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201111/zvonok-1584142632.html
Умный дверной звонок может спровоцировать пожар
Умный дверной звонок может спровоцировать пожар
Подразделение Amazon компания Ring, создающее умную технику для дома, оказалось втянуто в скандал с домашними пожарами. Комиссия США по безопасности... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:37
2020-11-11T16:37
риа наука
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572230672_0:72:3388:1978_1400x0_80_0_0_1cd6554e3c6e1e9c07e17493062b0e4b.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подразделение Amazon компания Ring, создающее умную технику для дома, оказалось втянуто в скандал с домашними пожарами. Комиссия США по безопасности потребительских товаров потребовала отозвать устройства Ring Video Doorbell — гибрид дверного звонка и камеры наблюдения.Как объясняют в Ring, проблема связана с нарушением инструкции по установке. Якобы, многие пользователи использовали слишком длинные шурупы, из-за чего может быть поврежден аккумулятор в самом устройстве. Сообщается о зафиксированных 23 случаях возгораний, причиной которых стали просверленные батарейки.Под отзывную кампанию попадают более 350 тысяч звонков Ring Video Doorbell , проданных в США и Канаде с июня по октябрь 2020 года.
https://ria.ru/20200925/kopter-dlya-doma-1577759454.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572230672_329:0:3060:2048_1400x0_80_0_0_98096398bab53ba0173c9684dd1a8e61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гаджеты, технологии

Умный дверной звонок может спровоцировать пожар

16:37 11.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевПожар на улице в Миннеаполисе
Пожар на улице в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подразделение Amazon компания Ring, создающее умную технику для дома, оказалось втянуто в скандал с домашними пожарами. Комиссия США по безопасности потребительских товаров потребовала отозвать устройства Ring Video Doorbell — гибрид дверного звонка и камеры наблюдения.
Дрон Ring Always Home Cam - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:40РИА Наука
Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя
Как объясняют в Ring, проблема связана с нарушением инструкции по установке. Якобы, многие пользователи использовали слишком длинные шурупы, из-за чего может быть поврежден аккумулятор в самом устройстве. Сообщается о зафиксированных 23 случаях возгораний, причиной которых стали просверленные батарейки.
Под отзывную кампанию попадают более 350 тысяч звонков Ring Video Doorbell , проданных в США и Канаде с июня по октябрь 2020 года.
 
РИА НаукагаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния