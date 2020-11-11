https://ria.ru/20201111/zvonok-1584142632.html
Умный дверной звонок может спровоцировать пожар
Умный дверной звонок может спровоцировать пожар
Подразделение Amazon компания Ring, создающее умную технику для дома, оказалось втянуто в скандал с домашними пожарами. Комиссия США по безопасности... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:37
2020-11-11T16:37
2020-11-11T16:37
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технологии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подразделение Amazon компания Ring, создающее умную технику для дома, оказалось втянуто в скандал с домашними пожарами. Комиссия США по безопасности потребительских товаров потребовала отозвать устройства Ring Video Doorbell — гибрид дверного звонка и камеры наблюдения.Как объясняют в Ring, проблема связана с нарушением инструкции по установке. Якобы, многие пользователи использовали слишком длинные шурупы, из-за чего может быть поврежден аккумулятор в самом устройстве. Сообщается о зафиксированных 23 случаях возгораний, причиной которых стали просверленные батарейки.Под отзывную кампанию попадают более 350 тысяч звонков Ring Video Doorbell , проданных в США и Канаде с июня по октябрь 2020 года.
https://ria.ru/20200925/kopter-dlya-doma-1577759454.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаджеты, технологии