Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса настоящим и неприкрытым фашизмом, по его мнению, закончиться "эта вакханалия" может только через полную смену власти в стране.
Ранее Украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.
"До сих пор Россию тыкают носом в депортацию крымских татар и жителей Кавказа в годы Второй мировой войны. А Украина на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм", - сказал Жириновский РИА Новости.
"Закончить эту вакханалию можно только путем полной смены власти на Украине, арестом всех лидеров этой страны, которые возглавляли её с момента госпереворота 2014 года, и проведением публичного уголовного процесса над ними в Гааге. И чем дольше Европа будет закрывать глаза на происходящее, тем меньше терпения останется у России…", - заявил политик.
По его мнению, Евросоюз упрямо закрывает глаза на ускоряющуюся фашизацию Украины.
"Посмотрите, вся Европа идет по пути мультикультурализма и открытых границ, а Украина вопреки всему строит стену на границе с Россией и запрещает образование на русском языке. Европа принимает сотни тысяч беженцев из Африки, а Украина даже своих собственных граждан делит на благонадежных и неблагонадежных", - заключил парламентарий.
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