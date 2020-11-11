https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html

Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом

Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса настоящим и неприкрытым фашизмом, по его... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:00

2020-11-11T18:00

2020-11-11T18:00

донбасс

владимир жириновский

украина

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса настоящим и неприкрытым фашизмом, по его мнению, закончиться "эта вакханалия" может только через полную смену власти в стране.Ранее Украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте."Закончить эту вакханалию можно только путем полной смены власти на Украине, арестом всех лидеров этой страны, которые возглавляли её с момента госпереворота 2014 года, и проведением публичного уголовного процесса над ними в Гааге. И чем дольше Европа будет закрывать глаза на происходящее, тем меньше терпения останется у России…", - заявил политик.По его мнению, Евросоюз упрямо закрывает глаза на ускоряющуюся фашизацию Украины."Посмотрите, вся Европа идет по пути мультикультурализма и открытых границ, а Украина вопреки всему строит стену на границе с Россией и запрещает образование на русском языке. Европа принимает сотни тысяч беженцев из Африки, а Украина даже своих собственных граждан делит на благонадежных и неблагонадежных", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

https://ria.ru/20200907/donbass-1576790877.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, владимир жириновский, украина, в мире