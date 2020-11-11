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Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом
Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса настоящим и неприкрытым фашизмом, по его... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:00
2020-11-11T18:00
донбасс
владимир жириновский
украина
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса настоящим и неприкрытым фашизмом, по его мнению, закончиться "эта вакханалия" может только через полную смену власти в стране.Ранее Украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте."Закончить эту вакханалию можно только путем полной смены власти на Украине, арестом всех лидеров этой страны, которые возглавляли её с момента госпереворота 2014 года, и проведением публичного уголовного процесса над ними в Гааге. И чем дольше Европа будет закрывать глаза на происходящее, тем меньше терпения останется у России…", - заявил политик.По его мнению, Евросоюз упрямо закрывает глаза на ускоряющуюся фашизацию Украины."Посмотрите, вся Европа идет по пути мультикультурализма и открытых границ, а Украина вопреки всему строит стену на границе с Россией и запрещает образование на русском языке. Европа принимает сотни тысяч беженцев из Африки, а Украина даже своих собственных граждан делит на благонадежных и неблагонадежных", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html
https://ria.ru/20200907/donbass-1576790877.html
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донбасс, владимир жириновский, украина, в мире

Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом

18:00 11.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса настоящим и неприкрытым фашизмом, по его мнению, закончиться "эта вакханалия" может только через полную смену власти в стране.
Ранее Украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

"До сих пор Россию тыкают носом в депортацию крымских татар и жителей Кавказа в годы Второй мировой войны. А Украина на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм", - сказал Жириновский РИА Новости.

"Закончить эту вакханалию можно только путем полной смены власти на Украине, арестом всех лидеров этой страны, которые возглавляли её с момента госпереворота 2014 года, и проведением публичного уголовного процесса над ними в Гааге. И чем дольше Европа будет закрывать глаза на происходящее, тем меньше терпения останется у России…", - заявил политик.
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По его мнению, Евросоюз упрямо закрывает глаза на ускоряющуюся фашизацию Украины.
"Посмотрите, вся Европа идет по пути мультикультурализма и открытых границ, а Украина вопреки всему строит стену на границе с Россией и запрещает образование на русском языке. Европа принимает сотни тысяч беженцев из Африки, а Украина даже своих собственных граждан делит на благонадежных и неблагонадежных", - заключил парламентарий.
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