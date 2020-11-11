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Заворотнюк начала выходить на улицу
Заворотнюк начала выходить на улицу
Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:09
2020-11-11T18:36
россия
петр чернышев
анастасия заворотнюк
николай басков
москва
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.Родные артистки опасаются, что кто-то может сфотографировать ее, поэтому прогулки проходят за забором. При необходимости выехать в Москву машина подъезжает к дверям так, чтобы посторонние не увидели, как артистку сажают в автомобиль, пишет журнал.Семья Заворотнюк не принимает гостей дома, поскольку актрисе нельзя заражаться каким-либо вирусом. Уточняется, что рядом с актрисой постоянно находятся ее родные. Муж Заворотнюк, хореограф Петр Чернышев иногда отлучается по рабочим делам, но свободное время проводит с женой.Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что актриса выходила с ним на связь, чтобы поздравить Николая Баскова на телепередаче, посвященной дню рождения певца. Басков, в свою очередь, выразил поддержку борющейся с тяжелой болезнью артистке.Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, будто у нее обнаружили рак мозга, однако родные актрисы не давали комментариев. Позже они подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.
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россия, петр чернышев, анастасия заворотнюк, николай басков, москва

Заворотнюк начала выходить на улицу

18:09 11.11.2020 (обновлено: 18:36 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Родные артистки опасаются, что кто-то может сфотографировать ее, поэтому прогулки проходят за забором. При необходимости выехать в Москву машина подъезжает к дверям так, чтобы посторонние не увидели, как артистку сажают в автомобиль, пишет журнал.
Семья Заворотнюк не принимает гостей дома, поскольку актрисе нельзя заражаться каким-либо вирусом. Уточняется, что рядом с актрисой постоянно находятся ее родные. Муж Заворотнюк, хореограф Петр Чернышев иногда отлучается по рабочим делам, но свободное время проводит с женой.
Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что актриса выходила с ним на связь, чтобы поздравить Николая Баскова на телепередаче, посвященной дню рождения певца. Басков, в свою очередь, выразил поддержку борющейся с тяжелой болезнью артистке.
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, будто у нее обнаружили рак мозга, однако родные актрисы не давали комментариев. Позже они подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.
 
РоссияПетр ЧернышевАнастасия ЗаворотнюкНиколай БасковМосква
 
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