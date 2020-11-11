Заворотнюк начала выходить на улицу
18:09 11.11.2020 (обновлено: 18:36 11.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Родные артистки опасаются, что кто-то может сфотографировать ее, поэтому прогулки проходят за забором. При необходимости выехать в Москву машина подъезжает к дверям так, чтобы посторонние не увидели, как артистку сажают в автомобиль, пишет журнал.
Семья Заворотнюк не принимает гостей дома, поскольку актрисе нельзя заражаться каким-либо вирусом. Уточняется, что рядом с актрисой постоянно находятся ее родные. Муж Заворотнюк, хореограф Петр Чернышев иногда отлучается по рабочим делам, но свободное время проводит с женой.
Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что актриса выходила с ним на связь, чтобы поздравить Николая Баскова на телепередаче, посвященной дню рождения певца. Басков, в свою очередь, выразил поддержку борющейся с тяжелой болезнью артистке.
Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, будто у нее обнаружили рак мозга, однако родные актрисы не давали комментариев. Позже они подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.