https://ria.ru/20201111/zavorotnyuk-1584165099.html

Заворотнюк начала выходить на улицу

Заворотнюк начала выходить на улицу

Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:09

2020-11-11T18:09

2020-11-11T18:36

россия

петр чернышев

анастасия заворотнюк

николай басков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:382:2048:1533_1400x0_80_0_0_51d06eeb0f29c7378bc9569500e94d59.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.Родные артистки опасаются, что кто-то может сфотографировать ее, поэтому прогулки проходят за забором. При необходимости выехать в Москву машина подъезжает к дверям так, чтобы посторонние не увидели, как артистку сажают в автомобиль, пишет журнал.Семья Заворотнюк не принимает гостей дома, поскольку актрисе нельзя заражаться каким-либо вирусом. Уточняется, что рядом с актрисой постоянно находятся ее родные. Муж Заворотнюк, хореограф Петр Чернышев иногда отлучается по рабочим делам, но свободное время проводит с женой.Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что актриса выходила с ним на связь, чтобы поздравить Николая Баскова на телепередаче, посвященной дню рождения певца. Басков, в свою очередь, выразил поддержку борющейся с тяжелой болезнью артистке.Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, будто у нее обнаружили рак мозга, однако родные актрисы не давали комментариев. Позже они подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.

https://ria.ru/20201028/zavorotnyuk-1581879634.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр чернышев, анастасия заворотнюк, николай басков, москва