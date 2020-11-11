https://ria.ru/20201111/zanzibar-1584160017.html

Россиян выгнали из отеля на Занзибаре из-за налогов и фруктов

Россиян выгнали из отеля на Занзибаре из-за налогов и фруктов

Группу российских туристов попросили покинуть отель на Занзибаре (Танзания), участники инцидента утверждают, что их выселили из-за неразберихи с налогом и... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:54

2020-11-11T17:54

2020-11-11T17:54

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Группу российских туристов попросили покинуть отель на Занзибаре (Танзания), участники инцидента утверждают, что их выселили из-за неразберихи с налогом и пронесенных на территорию фруктов, сообщает TourDom.ru. По словам одного из путешественников, во время заселения группы из девяти россиян стало известно о необходимости оплачивать налог в размере 10 долларов с человека за ночь. Требование оказалось неожиданностью, так как при бронировании тура упоминалась плата лишь в один доллар. Туристы возмутились, после чего хозяин гостиницы пообещал урегулировать вопрос. Позднее постояльцы столкнулись с еще одной проблемой: им запретили проносить на территорию фрукты и бутылки с водой. В итоге директор потребовал, чтобы возмущающиеся гости покинули отель в течение часа. В противном случае он обещал вызвать полицию, сообщил участник инцидента. Другой турист рассказал, что сначала директор отеля разрешил есть купленные за территорией фрукты и пить принесенную воду, но только в номерах. Однако на следующий день передумал: проносить фрукты нельзя, а за бутылки в номерах якобы взимается штраф 100 долларов. При этом в меню гостиницы фруктов нет, а поллитра воды продают за 1,5 доллара, рассказал турист. Часть постояльцев решили сменить место проживания и написали в принимающую компанию соответствующее обращение. К решению вопроса подключился отельный гид. Его просили урегулировать ситуацию, но и он не помог. Туристы решили обратиться в посольство РФ, а также снять на видео разговор с директором. Турагент, чьи клиенты оказались в такой ситуации, сообщил, что громко возмущался и скандалил с хозяином гостиницы только один россиянин. Остальные заступились за него. В соцсетях наблюдатели разъясняют, почему у туристов возникла неразбериха с денежными сборами. По их словам, на Занзибаре иностранцам необходимо уплачивать городской налог в размере девяти долларов, а также еще доллар в качестве сбора за пользование инфраструктурой. Первый из них в большинстве отелей Занзибара включается в стоимость проживания.Участвуют в обсуждении в соцсетях и те, кто в данный момент проживает в упомянутом отеле. Они пишут, что c проблемами не сталкивались: еду и воду в номера надо проносить незаметно. Туроператор подтвердил: недопонимание возникло из-за необходимости на месте оплачивать налоги и сборы, а также из-за запрета на пронос еды. Свою роль сыграло и эмоциональное поведение туристов. "Ввиду сложившейся ситуации принимающая сторона предложила гостям переселение. Все уже переехали, инцидент исчерпан", – сообщили в компании.

https://ria.ru/20200806/1575442037.html

https://ria.ru/20200822/zanzibar-1576000980.html

https://ria.ru/20201019/tanzaniya-1580466005.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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