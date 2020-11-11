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Госдума приняла в первом чтении проект о повышении возраста молодежи
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении возраста молодежи
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект "О молодежной политике в Российской Федерации", которым, в частности, предлагается... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:18
2020-11-11T20:26
борис пайкин
наталья кувшинова
галина карелова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект "О молодежной политике в Российской Федерации", которым, в частности, предлагается увеличить предельный возраст молодежи — с нынешних 30 до 35 лет.Проект о молодежной политике внесла в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов летом 2020 года. Он разработан в целях развития поправок к Конституции.Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории молодежи, — это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Авторы проекта уверены, что расширение возрастных рамок молодежи позволит большему числу россиян воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными для представителей молодого поколения, в том числе для молодых специалистов и молодых семей. Вместе с тем в проекте прописываются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления молодежной политики.По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, законопроект о молодежной политике — это "некий фундамент для выстраивания единообразной молодежной политики на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном". Он уверен, что в будущем это позволит "унифицировать существующие сегодня формы и виды поддержки молодежи в разных регионах нашей страны". А это "обеспечит более справедливый подход в реализации молодежной политики".По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, этот долгожданный законопроект развивает положения статьи 72 Конституции, в которую сенаторы предложили поправку, закрепляющую понятие "молодежная политика". "Эта поправка принята. В настоящее время законы, регулирующие молодежную политику, уже действуют в 78 регионах", — сказала она.Об особой актуальности и востребованности законопроекта свидетельствуют положительные отзывы регионов, подчеркнула вице-спикер Совфеда."Необходимо сформировать государственную молодежную политику и эффективные механизмы ее реализации на федеральном уровне. Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества", — отметила Карелова.По ее словам, документ получил "уникальное единодушие" по отзывам от субъектов — "все поддержали данный законопроект". "Что, наверное, свидетельствует о необходимости, о понимании регионов в принятии единого федерального закона в сфере молодежной политики", — отметила депутат.Также Кувшинова предложила провести широкое обсуждение проекта с молодежью в регионах, чтобы "ко второму чтению подготовить максимально выверенный документ с учетом мнения молодежи нашей страны".
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борис пайкин, наталья кувшинова, галина карелова, госдума рф, общество

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении возраста молодежи

16:18 11.11.2020 (обновлено: 20:26 11.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект "О молодежной политике в Российской Федерации", которым, в частности, предлагается увеличить предельный возраст молодежи — с нынешних 30 до 35 лет.
Проект о молодежной политике внесла в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов летом 2020 года. Он разработан в целях развития поправок к Конституции.
Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи".
В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории молодежи, — это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Авторы проекта уверены, что расширение возрастных рамок молодежи позволит большему числу россиян воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными для представителей молодого поколения, в том числе для молодых специалистов и молодых семей. Вместе с тем в проекте прописываются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления молодежной политики.
По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, законопроект о молодежной политике — это "некий фундамент для выстраивания единообразной молодежной политики на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном". Он уверен, что в будущем это позволит "унифицировать существующие сегодня формы и виды поддержки молодежи в разных регионах нашей страны". А это "обеспечит более справедливый подход в реализации молодежной политики".
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По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, этот долгожданный законопроект развивает положения статьи 72 Конституции, в которую сенаторы предложили поправку, закрепляющую понятие "молодежная политика".
"Эта поправка принята. В настоящее время законы, регулирующие молодежную политику, уже действуют в 78 регионах", — сказала она.
Об особой актуальности и востребованности законопроекта свидетельствуют положительные отзывы регионов, подчеркнула вице-спикер Совфеда.
"Необходимо сформировать государственную молодежную политику и эффективные механизмы ее реализации на федеральном уровне. Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества", — отметила Карелова.
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По ее словам, документ получил "уникальное единодушие" по отзывам от субъектов — "все поддержали данный законопроект". "Что, наверное, свидетельствует о необходимости, о понимании регионов в принятии единого федерального закона в сфере молодежной политики", — отметила депутат.
Также Кувшинова предложила провести широкое обсуждение проекта с молодежью в регионах, чтобы "ко второму чтению подготовить максимально выверенный документ с учетом мнения молодежи нашей страны".
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