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https://ria.ru/20201111/vodolazkin-1583972937.html
Новая книга Евгения Водолазкина выходит в конце ноября
Новая книга Евгения Водолазкина выходит в конце ноября
Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:19
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культура
книги
новости культуры
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе. Книга продолжает традиции "Лавра", но при этом представляет собой глубокое размышление о сути времени и смысле истории. "Работая над романом “Лавр”, я был лекарем, юродивым, паломником и монахом. Сейчас, десятилетие спустя, отважился стать хронистом — и ощутил, как велик груз ответственности того, кто запечатлевает минувшее. История — это одно из имен опыта. В конце концов, от жизни остается только история. Роман “Оправдание Острова” посвящен, понятно, лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее", – отметил сам Евгений Водолазкин.По сообщению пресс-службы, роман "Оправдание Острова" похож на хронику, которую комментирует княжеская чета – Парфений и Ксения. С одной стороны, они – средневековые князья. С другой – персонажи, живущие абсолютно вне времени.
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книги, новости культуры, евгений водолазкин

Новая книга Евгения Водолазкина выходит в конце ноября

07:19 11.11.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфПисатель Евгений Водолазкин на церемонии вручения ежегодной общероссийской литературной премии "Ясная поляна"
Писатель Евгений Водолазкин на церемонии вручения ежегодной общероссийской литературной премии Ясная поляна - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе.

"Это одновременно и псевдоисторический роман, и житие, и притча, и современная, наджанровая проза. Книга, в которой слились сразу несколько эпох: Средневековье, двадцатый век и современность. Столкнулись характеры непохожих друг на друга людей: жадных до власти правителей и мудрых нестяжателей, молчаливых монахов-летописцев и громогласных площадных ораторов, поборников нового и приверженцев старого… ", – говорится в сообщении издательства.

Книга продолжает традиции "Лавра", но при этом представляет собой глубокое размышление о сути времени и смысле истории.
"Работая над романом “Лавр”, я был лекарем, юродивым, паломником и монахом. Сейчас, десятилетие спустя, отважился стать хронистом — и ощутил, как велик груз ответственности того, кто запечатлевает минувшее. История — это одно из имен опыта. В конце концов, от жизни остается только история. Роман “Оправдание Острова” посвящен, понятно, лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее", – отметил сам Евгений Водолазкин.
По сообщению пресс-службы, роман "Оправдание Острова" похож на хронику, которую комментирует княжеская чета – Парфений и Ксения. С одной стороны, они – средневековые князья. С другой – персонажи, живущие абсолютно вне времени.
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