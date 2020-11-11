https://ria.ru/20201111/vodolazkin-1583972937.html
Новая книга Евгения Водолазкина выходит в конце ноября
Новая книга Евгения Водолазкина выходит в конце ноября
Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:19
2020-11-11T07:19
2020-11-11T07:19
культура
книги
новости культуры
евгений водолазкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156101/91/1561019197_0:177:3014:1872_1400x0_80_0_0_326f7acf790ea1cefe07b52efe3e77e0.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе. Книга продолжает традиции "Лавра", но при этом представляет собой глубокое размышление о сути времени и смысле истории. "Работая над романом “Лавр”, я был лекарем, юродивым, паломником и монахом. Сейчас, десятилетие спустя, отважился стать хронистом — и ощутил, как велик груз ответственности того, кто запечатлевает минувшее. История — это одно из имен опыта. В конце концов, от жизни остается только история. Роман “Оправдание Острова” посвящен, понятно, лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее", – отметил сам Евгений Водолазкин.По сообщению пресс-службы, роман "Оправдание Острова" похож на хронику, которую комментирует княжеская чета – Парфений и Ксения. С одной стороны, они – средневековые князья. С другой – персонажи, живущие абсолютно вне времени.
https://ria.ru/20191118/1561019311.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156101/91/1561019197_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_8abb3251d622a22f6383de2446e70e4b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, евгений водолазкин
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе.
"Это одновременно и псевдоисторический роман, и житие, и притча, и современная, наджанровая проза. Книга, в которой слились сразу несколько эпох: Средневековье, двадцатый век и современность. Столкнулись характеры непохожих друг на друга людей: жадных до власти правителей и мудрых нестяжателей, молчаливых монахов-летописцев и громогласных площадных ораторов, поборников нового и приверженцев старого… ", – говорится в сообщении издательства.
Книга продолжает традиции "Лавра", но при этом представляет собой глубокое размышление о сути времени и смысле истории.
"Работая над романом “Лавр”, я был лекарем, юродивым, паломником и монахом. Сейчас, десятилетие спустя, отважился стать хронистом — и ощутил, как велик груз ответственности того, кто запечатлевает минувшее. История — это одно из имен опыта. В конце концов, от жизни остается только история. Роман “Оправдание Острова” посвящен, понятно, лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее", – отметил сам Евгений Водолазкин.
По сообщению пресс-службы, роман "Оправдание Острова" похож на хронику, которую комментирует княжеская чета – Парфений и Ксения. С одной стороны, они – средневековые князья. С другой – персонажи, живущие абсолютно вне времени.