https://ria.ru/20201111/vodolazkin-1583972937.html

Новая книга Евгения Водолазкина выходит в конце ноября

Новая книга Евгения Водолазкина выходит в конце ноября

Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T07:19

2020-11-11T07:19

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культура

книги

новости культуры

евгений водолазкин

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Новый роман Евгения Вололазкина "Оправдание острова" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября, сообщили в пресс-службе. Книга продолжает традиции "Лавра", но при этом представляет собой глубокое размышление о сути времени и смысле истории. "Работая над романом “Лавр”, я был лекарем, юродивым, паломником и монахом. Сейчас, десятилетие спустя, отважился стать хронистом — и ощутил, как велик груз ответственности того, кто запечатлевает минувшее. История — это одно из имен опыта. В конце концов, от жизни остается только история. Роман “Оправдание Острова” посвящен, понятно, лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее", – отметил сам Евгений Водолазкин.По сообщению пресс-службы, роман "Оправдание Острова" похож на хронику, которую комментирует княжеская чета – Парфений и Ксения. С одной стороны, они – средневековые князья. С другой – персонажи, живущие абсолютно вне времени.

https://ria.ru/20191118/1561019311.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, евгений водолазкин