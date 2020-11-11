https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584192626.html

Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года

Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года

Не менее 1,5 миллиона человек планируется привить в России от коронавируса в этом году, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T21:33

2020-11-11T22:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Не менее 1,5 миллиона человек планируется привить в России от коронавируса в этом году, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Не меньше 1,5 миллиона привьются в этом году. Всего порядка 40-45 тысяч наших граждан уже привились",- сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что в ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Около 80% людей, сделавших прививку, вообще не имеют никаких нежелательных реакций, подчеркнул Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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