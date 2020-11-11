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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584192626.html
Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
Не менее 1,5 миллиона человек планируется привить в России от коронавируса в этом году, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T21:33
2020-11-11T22:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Не менее 1,5 миллиона человек планируется привить в России от коронавируса в этом году, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Не меньше 1,5 миллиона привьются в этом году. Всего порядка 40-45 тысяч наших граждан уже привились",- сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что в ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Около 80% людей, сделавших прививку, вообще не имеют никаких нежелательных реакций, подчеркнул Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года

21:33 11.11.2020 (обновлено: 22:22 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Не менее 1,5 миллиона человек планируется привить в России от коронавируса в этом году, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Не меньше 1,5 миллиона привьются в этом году. Всего порядка 40-45 тысяч наших граждан уже привились",- сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что в ходе пострегистрационных испытаний вакцины никаких новых побочных эффектов не было. Около 80% людей, сделавших прививку, вообще не имеют никаких нежелательных реакций, подчеркнул Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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