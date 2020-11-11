https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584174981.html
В центре Гамалеи рассказали о вакцинации людей из групп риска
В центре Гамалеи рассказали о вакцинации людей из групп риска
Около 45-50 тысяч людей из групп риска уже привиты от коронавируса в России, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:09
2020-11-11T19:09
2020-11-11T19:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около 45-50 тысяч людей из групп риска уже привиты от коронавируса в России, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Группы риска сейчас вакцинируются массово, именно врачи, работающие в "красной зоне"... На сегодняшний день провакцинировано этим препаратом порядка 45-50 тысяч людей. В основном это люди, врачи из группы риска", - сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, общество