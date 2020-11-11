https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584148612.html

Глава АСИ оценила влияние вакцинации от коронавируса на экономику

Глава АСИ оценила влияние вакцинации от коронавируса на экономику

Массовая вакцинация населения от коронавируса ослабит влияние пандемии на российскую экономику, на это понадобится ещё до года, считает гендиректор Агентства... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:03

2020-11-11T17:03

2020-11-11T17:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

светлана чупшева

фонд "росконгресс"

агентство стратегических инициатив (аси)

центр международной торговли

москва

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация населения от коронавируса ослабит влияние пандемии на российскую экономику, на это понадобится ещё до года, считает гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева."Я думаю, что, безусловно, когда вакцинация будет массовая уже - это до года", - сказала Чупшева в ходе форума "Сильные идеи для нового времени", отвечая на вопрос, когда коронавирус прекратит влиять на экономику страны.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, 11-13 ноября проходит в Центре международной торговли в Москве. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584070928.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, светлана чупшева, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси), центр международной торговли, москва, экономика