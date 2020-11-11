https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584148612.html
Глава АСИ оценила влияние вакцинации от коронавируса на экономику
Глава АСИ оценила влияние вакцинации от коронавируса на экономику
Массовая вакцинация населения от коронавируса ослабит влияние пандемии на российскую экономику, на это понадобится ещё до года, считает гендиректор Агентства... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:03
2020-11-11T17:03
2020-11-11T17:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
светлана чупшева
фонд "росконгресс"
агентство стратегических инициатив (аси)
центр международной торговли
москва
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация населения от коронавируса ослабит влияние пандемии на российскую экономику, на это понадобится ещё до года, считает гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева."Я думаю, что, безусловно, когда вакцинация будет массовая уже - это до года", - сказала Чупшева в ходе форума "Сильные идеи для нового времени", отвечая на вопрос, когда коронавирус прекратит влиять на экономику страны.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, 11-13 ноября проходит в Центре международной торговли в Москве. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584070928.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, светлана чупшева, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси), центр международной торговли, москва, экономика