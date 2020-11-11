https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584070928.html
Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19
Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19
Публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о её эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:15
2020-11-11T12:15
2020-11-11T12:15
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о её эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в ближайшие недели, приводятся слова директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга в релизе, опубликованном в Twitter-аккаунте вакцины.Он отметил, что благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина станет доступна для широких слоев населения."Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире", - подчеркнул Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество