https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584070928.html

Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19

Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19

Публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о её эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:15

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2020-11-11T12:15

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о её эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в ближайшие недели, приводятся слова директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга в релизе, опубликованном в Twitter-аккаунте вакцины.Он отметил, что благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина станет доступна для широких слоев населения."Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире", - подчеркнул Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество