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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584070928.html
Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19
Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19
Публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о её эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:15
2020-11-11T12:15
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о её эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в ближайшие недели, приводятся слова директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга в релизе, опубликованном в Twitter-аккаунте вакцины.Он отметил, что благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина станет доступна для широких слоев населения."Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире", - подчеркнул Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19

12:15 11.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", говорящих о её эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в ближайшие недели, приводятся слова директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга в релизе, опубликованном в Twitter-аккаунте вакцины.

"Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина станет доступна для широких слоев населения.
"Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире", - подчеркнул Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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