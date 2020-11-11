https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584069940.html

Вирусолог объяснил случаи COVID-19 у медиков после вакцинации

Вирусолог объяснил случаи COVID-19 у медиков после вакцинации

Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал обнаружение коронавируса у... РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T12:12

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

алтайский край

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал обнаружение коронавируса у медиков на Алтае после вакцинации.Он отметил, что эти случаи могут объясняться в том числе индивидуальной реакцией на вакцину и разным врожденным иммунитетом, не связанным с конкретным патогеном."Статус сопротивляемости организма у каждого человека индивидуален", — заявил Аграновский в комментарии Ura.ru.По его словам, сейчас нет доказательств того, что врожденный иммунитет может падать в результате вакцинации, поэтому организм человека в перерывах между двумя инъекциями вакцины не подвержен дополнительным рискам.Ранее в Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. По оценкам Минздрава, это произошло, вероятно, из-за того, что их иммунитет к моменту взаимодействия с COVID-19 не успел сформироваться.

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алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, алтайский край, общество