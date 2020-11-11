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https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584069940.html
Вирусолог объяснил случаи COVID-19 у медиков после вакцинации
Вирусолог объяснил случаи COVID-19 у медиков после вакцинации
Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал обнаружение коронавируса у... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:11
2020-11-11T12:12
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
алтайский край
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал &nbsp;обнаружение коронавируса у медиков на Алтае после вакцинации.Он отметил, что эти случаи могут объясняться в том числе индивидуальной реакцией на вакцину и разным врожденным иммунитетом, не связанным с конкретным патогеном."Статус сопротивляемости организма у каждого человека индивидуален", — заявил Аграновский в комментарии Ura.ru.По его словам, сейчас нет доказательств того, что врожденный иммунитет может падать в результате вакцинации, поэтому организм человека в перерывах между двумя инъекциями вакцины не подвержен дополнительным рискам.Ранее в Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. По оценкам Минздрава, это произошло, вероятно, из-за того, что их иммунитет к моменту взаимодействия с COVID-19 не успел сформироваться.
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алексей аграновский , коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, алтайский край, общество

Вирусолог объяснил случаи COVID-19 у медиков после вакцинации

12:11 11.11.2020 (обновлено: 12:12 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал  обнаружение коронавируса у медиков на Алтае после вакцинации.
Он отметил, что эти случаи могут объясняться в том числе индивидуальной реакцией на вакцину и разным врожденным иммунитетом, не связанным с конкретным патогеном.
"Статус сопротивляемости организма у каждого человека индивидуален", — заявил Аграновский в комментарии Ura.ru.
По его словам, сейчас нет доказательств того, что врожденный иммунитет может падать в результате вакцинации, поэтому организм человека в перерывах между двумя инъекциями вакцины не подвержен дополнительным рискам.
Ранее в Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. По оценкам Минздрава, это произошло, вероятно, из-за того, что их иммунитет к моменту взаимодействия с COVID-19 не успел сформироваться.
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Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлтайский крайОбщество
 
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