https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584176144.html

В центре Гамалеи заявили, что вакцина "Спутник V" не продается в розницу

В центре Гамалеи заявили, что вакцина "Спутник V" не продается в розницу

Вся вакцина от коронавируса "Спутник V" выкуплена государством, купить её в розницу нельзя, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:14

2020-11-11T19:14

2020-11-11T19:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1400x0_80_0_0_a61a3a6dab70a23c52934552542c2845.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вся вакцина от коронавируса "Спутник V" выкуплена государством, купить её в розницу нельзя, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому, мне кажется, она не продается ни в розницу, ни другим способом", - сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество