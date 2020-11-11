https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584176144.html
В центре Гамалеи заявили, что вакцина "Спутник V" не продается в розницу
В центре Гамалеи заявили, что вакцина "Спутник V" не продается в розницу
Вся вакцина от коронавируса "Спутник V" выкуплена государством, купить её в розницу нельзя, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:14
2020-11-11T19:14
2020-11-11T19:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вся вакцина от коронавируса "Спутник V" выкуплена государством, купить её в розницу нельзя, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому, мне кажется, она не продается ни в розницу, ни другим способом", - сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество