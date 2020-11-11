https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584162022.html
Бразилия возобновила испытания китайской вакцины от COVID-19
Бразилия возобновила испытания китайской вакцины от COVID-19
Испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии решено возобновить, сообщило агентство по надзору за здоровьем Anvisa. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:55
2020-11-11T17:55
2020-11-11T17:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
китай
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноя – РИА Новости. Испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии решено возобновить, сообщило агентство по надзору за здоровьем Anvisa.Ранее Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac лаборатории Sinovac в связи с "серьезным инцидентом" - из-за смерти одного из добровольцев. СМИ сообщали, что речь могла идти о самоубийстве."Anvisa только что санкционировала возобновление клинического исследования вакцины Coronavac", - говорится в сообщении.Агентство указывает, что было проинформировано о причинах серьезного инцидента, из-за которого испытания приостановили, но не называет их.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай, бразилия, в мире