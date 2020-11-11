https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584162022.html

Бразилия возобновила испытания китайской вакцины от COVID-19

Бразилия возобновила испытания китайской вакцины от COVID-19

Испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии решено возобновить, сообщило агентство по надзору за здоровьем Anvisa. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:55

2020-11-11T17:55

2020-11-11T17:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

китай

бразилия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноя – РИА Новости. Испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии решено возобновить, сообщило агентство по надзору за здоровьем Anvisa.Ранее Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac лаборатории Sinovac в связи с "серьезным инцидентом" - из-за смерти одного из добровольцев. СМИ сообщали, что речь могла идти о самоубийстве."Anvisa только что санкционировала возобновление клинического исследования вакцины Coronavac", - говорится в сообщении.Агентство указывает, что было проинформировано о причинах серьезного инцидента, из-за которого испытания приостановили, но не называет их.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html

китай

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай, бразилия, в мире