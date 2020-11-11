https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html

Эксперт оценил эффективность вакцин от коронавируса

Эксперт оценил эффективность вакцин от коронавируса

Создаваемые сейчас в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 не смогут уничтожить данный вирус, но защитят людей от серьезного заболевания, считает РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:54

2020-11-11T16:54

2020-11-11T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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РИМ, 11 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Создаваемые сейчас в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 не смогут уничтожить данный вирус, но защитят людей от серьезного заболевания, считает директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор медицины Джузеппе Ремуцци."Надо сказать со всей ясностью: все вакцины, находящиеся на финишной прямой, начиная с вакцины Pfizer, не уничтожат коронавирус. Они будут больше похожи на противогриппозные вакцины, чем на вакцины против полиомиелита. Они защитят нас от болезни, но не приведут к ее исчезновению", - заявил авторитетный эксперт в интервью, которое в среду опубликовала газета Corriere della Sera.Он отметил, что иммунитет к коронавирусу, который появится в результате вакцинации, будет длиться в течение шести-восьми месяцев."Это означает, что мы должны будем прививаться каждый год, как этот происходит в случае с гриппом. Мы не знаем будет ли хватать одной дозы вакцины, но, скорее всего, потребуются две. Это правда, что мы еще не все точно знаем, но последние исследования показывают, что второй раз заразиться этим вирусом будет трудно", - рассказал Ремуцци, который считается в мире одним из лучших итальянских исследователей в области медицины.По мнению ученого, новые вакцины "будут гарантировать массовую иммунизацию, и в течение нескольких лет большая часть жителей Земли получит их". Он указал, что в настоящее время в мире существуют как минимум восемь препаратов, третья, финальная фаза клинических испытаний которых уже завершается. Поэтому можно ожидать, что хотя бы пара из них практически одновременно появится в распоряжении врачей."Мы не знаем, каждая ли из вакцин будет на 100% эффективной, и ни один из этих продуктов не будет в состоянии удовлетворить потребности населения всего мира. Обладание сразу несколькими вакцинами поможет нам приблизиться к цели полной защиты всей планеты", - отметил Ремуцци."Сегодня нашей вакциной является медицинская маска. Когда же появится настоящая вакцина, мы станем еще сильнее. Именно поэтому сегодня как никогда важно не отказываться от мер предосторожности", - подчеркнул ученый. По его словам, иммунизация большей части населения Земли станет возможной только при условии использования масок, соблюдения социальной дистанции и частого мытья рук.Ремуцци подчеркнул, что только комбинация трех факторов – вакцинации, мер по предотвращению распространения вируса и времени - приведет к такой ситуации, когда COVID-19 будет восприниматься как обычная простуда. По оценкам ряда ученых, это должно произойти в 2024 году.Профессор отметил, что наиболее быстрым и эффективным средством для всеобщей вакцинации стал бы немедленный отказ ее производителей от патента на препарат. "К сожалению, я почти уверен, что этого не произойдет", - сказал он.В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.Один из руководителей англо-шведской компании AstraZeneca Хосе Басельга сообщил 2 ноября, что разработанная этой группой вакцина уже запущена в массовое производство. По его словам, в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.Компания BioNTech 9 ноября сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/pfizer-1584133603.html

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584077432.html

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584064863.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, земля, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , европа, сша, общество