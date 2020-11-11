Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html
Эксперт оценил эффективность вакцин от коронавируса
Эксперт оценил эффективность вакцин от коронавируса
Создаваемые сейчас в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 не смогут уничтожить данный вирус, но защитят людей от серьезного заболевания, считает РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:54
2020-11-11T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
земля
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a9110a0f7a5b5eb81477c14f2acec012.jpg
РИМ, 11 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Создаваемые сейчас в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 не смогут уничтожить данный вирус, но защитят людей от серьезного заболевания, считает директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор медицины Джузеппе Ремуцци."Надо сказать со всей ясностью: все вакцины, находящиеся на финишной прямой, начиная с вакцины Pfizer, не уничтожат коронавирус. Они будут больше похожи на противогриппозные вакцины, чем на вакцины против полиомиелита. Они защитят нас от болезни, но не приведут к ее исчезновению", - заявил авторитетный эксперт в интервью, которое в среду опубликовала газета Corriere della Sera.Он отметил, что иммунитет к коронавирусу, который появится в результате вакцинации, будет длиться в течение шести-восьми месяцев."Это означает, что мы должны будем прививаться каждый год, как этот происходит в случае с гриппом. Мы не знаем будет ли хватать одной дозы вакцины, но, скорее всего, потребуются две. Это правда, что мы еще не все точно знаем, но последние исследования показывают, что второй раз заразиться этим вирусом будет трудно", - рассказал Ремуцци, который считается в мире одним из лучших итальянских исследователей в области медицины.По мнению ученого, новые вакцины "будут гарантировать массовую иммунизацию, и в течение нескольких лет большая часть жителей Земли получит их". Он указал, что в настоящее время в мире существуют как минимум восемь препаратов, третья, финальная фаза клинических испытаний которых уже завершается. Поэтому можно ожидать, что хотя бы пара из них практически одновременно появится в распоряжении врачей."Мы не знаем, каждая ли из вакцин будет на 100% эффективной, и ни один из этих продуктов не будет в состоянии удовлетворить потребности населения всего мира. Обладание сразу несколькими вакцинами поможет нам приблизиться к цели полной защиты всей планеты", - отметил Ремуцци."Сегодня нашей вакциной является медицинская маска. Когда же появится настоящая вакцина, мы станем еще сильнее. Именно поэтому сегодня как никогда важно не отказываться от мер предосторожности", - подчеркнул ученый. По его словам, иммунизация большей части населения Земли станет возможной только при условии использования масок, соблюдения социальной дистанции и частого мытья рук.Ремуцци подчеркнул, что только комбинация трех факторов – вакцинации, мер по предотвращению распространения вируса и времени - приведет к такой ситуации, когда COVID-19 будет восприниматься как обычная простуда. По оценкам ряда ученых, это должно произойти в 2024 году.Профессор отметил, что наиболее быстрым и эффективным средством для всеобщей вакцинации стал бы немедленный отказ ее производителей от патента на препарат. "К сожалению, я почти уверен, что этого не произойдет", - сказал он.В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.Один из руководителей англо-шведской компании AstraZeneca Хосе Басельга сообщил 2 ноября, что разработанная этой группой вакцина уже запущена в массовое производство. По его словам, в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.Компания BioNTech 9 ноября сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/pfizer-1584133603.html
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584077432.html
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584064863.html
земля
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_69eb5a5bbbe45e6d3d999af7bda057c7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, земля, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , европа, сша, общество

Эксперт оценил эффективность вакцин от коронавируса

16:54 11.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 11 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Создаваемые сейчас в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 не смогут уничтожить данный вирус, но защитят людей от серьезного заболевания, считает директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор медицины Джузеппе Ремуцци.
"Надо сказать со всей ясностью: все вакцины, находящиеся на финишной прямой, начиная с вакцины Pfizer, не уничтожат коронавирус. Они будут больше похожи на противогриппозные вакцины, чем на вакцины против полиомиелита. Они защитят нас от болезни, но не приведут к ее исчезновению", - заявил авторитетный эксперт в интервью, которое в среду опубликовала газета Corriere della Sera.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
16:03Распространение нового коронавируса
Pfizer не подавала заявление о регистрации вакцины от COVID-19 в России
Он отметил, что иммунитет к коронавирусу, который появится в результате вакцинации, будет длиться в течение шести-восьми месяцев.
"Это означает, что мы должны будем прививаться каждый год, как этот происходит в случае с гриппом. Мы не знаем будет ли хватать одной дозы вакцины, но, скорее всего, потребуются две. Это правда, что мы еще не все точно знаем, но последние исследования показывают, что второй раз заразиться этим вирусом будет трудно", - рассказал Ремуцци, который считается в мире одним из лучших итальянских исследователей в области медицины.
По мнению ученого, новые вакцины "будут гарантировать массовую иммунизацию, и в течение нескольких лет большая часть жителей Земли получит их". Он указал, что в настоящее время в мире существуют как минимум восемь препаратов, третья, финальная фаза клинических испытаний которых уже завершается. Поэтому можно ожидать, что хотя бы пара из них практически одновременно появится в распоряжении врачей.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
12:45Распространение нового коронавируса
Разработка вакцин от COVID-19 должна быть вне политики, уверен глава РФПИ
"Мы не знаем, каждая ли из вакцин будет на 100% эффективной, и ни один из этих продуктов не будет в состоянии удовлетворить потребности населения всего мира. Обладание сразу несколькими вакцинами поможет нам приблизиться к цели полной защиты всей планеты", - отметил Ремуцци.
"Сегодня нашей вакциной является медицинская маска. Когда же появится настоящая вакцина, мы станем еще сильнее. Именно поэтому сегодня как никогда важно не отказываться от мер предосторожности", - подчеркнул ученый. По его словам, иммунизация большей части населения Земли станет возможной только при условии использования масок, соблюдения социальной дистанции и частого мытья рук.
Ремуцци подчеркнул, что только комбинация трех факторов – вакцинации, мер по предотвращению распространения вируса и времени - приведет к такой ситуации, когда COVID-19 будет восприниматься как обычная простуда. По оценкам ряда ученых, это должно произойти в 2024 году.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11:46Распространение нового коронавируса
В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине
Профессор отметил, что наиболее быстрым и эффективным средством для всеобщей вакцинации стал бы немедленный отказ ее производителей от патента на препарат. "К сожалению, я почти уверен, что этого не произойдет", - сказал он.
В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.
Один из руководителей англо-шведской компании AstraZeneca Хосе Басельга сообщил 2 ноября, что разработанная этой группой вакцина уже запущена в массовое производство. По его словам, в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.
Компания BioNTech 9 ноября сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗемляКоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕвропаСШАОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния