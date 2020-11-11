https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584144343.html

В ЕС заявили, что не получали данные об эффективности российской вакцины

В ЕС заявили, что не получали данные об эффективности российской вакцины

В Евросоюзе не получали данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:45

2020-11-11T16:45

2020-11-11T16:45

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

johnson & johnson

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Евросоюзе не получали данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС.Ранее сообщалось, что эффективность вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ составила 92%. Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации."Мы не получали информации о российских или каких-либо других вакцинах. Для ЕС безопасность прежде всего. Это не обсуждается. Данные о безопасности появляются в результате прозрачного обмена информацией. Мы надеемся, что эти цифры в 92% подтвердятся, но на данный момент мы не получали такой информации", - сказал он.Ранее ЕК сообщила, что согласовала заключение четвертого контракта на закупку вакцин от коронавируса. На этот раз соглашение заключается с немецкой и американской и компаниями BioNTech и Pfizer на закупку в общей сложности до 300 миллионов доз их вакцины от COVID.Ранее Еврокомиссия уже подписала три контракта на покупку потенциальных вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sanofi-GSK.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584108324.html

брюссель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, в мире