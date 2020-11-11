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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584144343.html
В ЕС заявили, что не получали данные об эффективности российской вакцины
В ЕС заявили, что не получали данные об эффективности российской вакцины
В Евросоюзе не получали данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:45
2020-11-11T16:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
johnson & johnson
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Евросоюзе не получали данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС.Ранее сообщалось, что эффективность вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ составила 92%. Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации."Мы не получали информации о российских или каких-либо других вакцинах. Для ЕС безопасность прежде всего. Это не обсуждается. Данные о безопасности появляются в результате прозрачного обмена информацией. Мы надеемся, что эти цифры в 92% подтвердятся, но на данный момент мы не получали такой информации", - сказал он.Ранее ЕК сообщила, что согласовала заключение четвертого контракта на закупку вакцин от коронавируса. На этот раз соглашение заключается с немецкой и американской и компаниями BioNTech и Pfizer на закупку в общей сложности до 300 миллионов доз их вакцины от COVID.Ранее Еврокомиссия уже подписала три контракта на покупку потенциальных вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson и Sanofi-GSK.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584108324.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, в мире

В ЕС заявили, что не получали данные об эффективности российской вакцины

16:45 11.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Евросоюзе не получали данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС.
Ранее сообщалось, что эффективность вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ составила 92%. Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
14:26Распространение нового коронавируса
Мурашко сообщил о запуске массового производства вакцины "Спутник V"
"Мы не получали информации о российских или каких-либо других вакцинах. Для ЕС безопасность прежде всего. Это не обсуждается. Данные о безопасности появляются в результате прозрачного обмена информацией. Мы надеемся, что эти цифры в 92% подтвердятся, но на данный момент мы не получали такой информации", - сказал он.
Ранее ЕК сообщила, что согласовала заключение четвертого контракта на закупку вакцин от коронавируса. На этот раз соглашение заключается с немецкой и американской и компаниями BioNTech и Pfizer на закупку в общей сложности до 300 миллионов доз их вакцины от COVID.
Ранее Еврокомиссия уже подписала три контракта на покупку потенциальных вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sanofi-GSK.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БрюссельЕврокомиссияЕвросоюзJohnson & JohnsonВ мире
 
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