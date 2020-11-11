В ЕС заявили, что не получали данные об эффективности российской вакцины
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Евросоюзе не получали данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС.
Ранее сообщалось, что эффективность вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ составила 92%. Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.
"Мы не получали информации о российских или каких-либо других вакцинах. Для ЕС безопасность прежде всего. Это не обсуждается. Данные о безопасности появляются в результате прозрачного обмена информацией. Мы надеемся, что эти цифры в 92% подтвердятся, но на данный момент мы не получали такой информации", - сказал он.
Ранее ЕК сообщила, что согласовала заключение четвертого контракта на закупку вакцин от коронавируса. На этот раз соглашение заключается с немецкой и американской и компаниями BioNTech и Pfizer на закупку в общей сложности до 300 миллионов доз их вакцины от COVID.
Ранее Еврокомиссия уже подписала три контракта на покупку потенциальных вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sanofi-GSK.
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