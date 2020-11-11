https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584137002.html
Эпидемиолог допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19
Эпидемиолог допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19
Россия может закупить импортную вакцину от коронавируса, чтобы у населения был выбор, заявил замдиректора по научной работе Центрального... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:14
2020-11-11T16:14
2020-11-11T16:14
распространение нового коронавируса
александр горелов
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия может закупить импортную вакцину от коронавируса, чтобы у населения был выбор, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."В стране действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат - будь то импортная, будь то отечественная вакцина... Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор", - сказал Горелов на круглом столе, посвященном работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.Он добавил, что сам лично является сторонником того, чтобы вакцинных препаратов было много. Так, Горелов отметил, что невозможно одной вакциной вакцинировать и детей, и взрослых, и лиц 65+."Нужно давать врачам возможность выбора. Оценив те или иные показания для вакцин, мы выявим и противопоказания", - подчеркнул эпидемиолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584108324.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество