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https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584106309.html
Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнут 15 ноября
Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнут 15 ноября
Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор" с параллельной работой по введению в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:19
2020-11-11T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
татьяна голикова
госдума рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор" с параллельной работой по введению в гражданский оборот."Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, общество

Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнут 15 ноября

14:19 11.11.2020 (обновлено: 14:22 11.11.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор" с параллельной работой по введению в гражданский оборот.
"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваГосдума РФОбщество
 
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