https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584106309.html

Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнут 15 ноября

Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнут 15 ноября

Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор" с параллельной работой по введению в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:19

2020-11-11T14:19

2020-11-11T14:22

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коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

татьяна голикова

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор" с параллельной работой по введению в гражданский оборот."Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, общество