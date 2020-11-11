https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584070646.html

Обеими дозами вакцины "Спутник V" привиты более 16 тысяч человек

Обеими дозами вакцины "Спутник V" привиты более 16 тысяч человек

Более 20 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев в ходе третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник V" от коронавируса уже были вакцинированы ее первой РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:14

2020-11-11T12:14

2020-11-11T12:27

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев в ходе третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник V" от коронавируса уже были вакцинированы ее первой дозой, более 16 тысяч - первой и второй дозой, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V"."По состоянию на 11 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 тысяч добровольцев первой дозой вакцины и более 16 тысяч добровольцев первой и второй дозой вакцины", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество