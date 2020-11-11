Обеими дозами вакцины "Спутник V" привиты более 16 тысяч человек
12:14 11.11.2020 (обновлено: 12:27 11.11.2020)
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев в ходе третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник V" от коронавируса уже были вакцинированы ее первой дозой, более 16 тысяч - первой и второй дозой, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".
"По состоянию на 11 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 тысяч добровольцев первой дозой вакцины и более 16 тысяч добровольцев первой и второй дозой вакцины", - говорится в сообщении.
[2\2] Currently 40,000 volunteers are taking part in double-blind, randomized, placebo-controlled Phase III of clinical trials, out of which over 20,000 have been vaccinated with the 1st dose of the vaccine and more than 16,000 – with both the 1st and 2nd doses of the vaccine.— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020
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